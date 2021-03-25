Сьогодні, 25 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 12 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили в гості до останньої конкурентки — люксової мами Олі. Жінка виховує трьох дітей. Та чи добре вона живе? Яку роль у її житті відіграє алкоголь, і чому колишній чоловік зламав їй ногу?

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34-річна Оля виховує трьох дітей: Вову, Віту і Артура. Вона зізнається, що вважає себе найкращою мамою, адже намагається забезпечити своїм дітям розкішне життя. Крім цього люксова мама вкладає багато сил у розвиток дітей. Так, старший син займається програмуванням, середня дочка — тенісом, а молодший син — футболом. Та чи оцінять старання Олі її конкурентки?

Люксова мама зустріла суперниць у чудовому настрої і відразу ж запропонувала випити по келиху просеко. Однак не всі учасниці оцінили такий підхід. Їм здалося, що мама трьох дітей не може дозволити собі випивати з самого ранку. Хоча сама Оля вважає, що це нормально. Вона зізналася, що раз на тиждень ходить з подругами в клуб і відривається на повну. Правда, мама проти правил Лера висловила думку про те, що мама трьох дітей не може раз на тиждень ходити в нічні клуби.

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Учасниці вирішили детальніше розпитати Олю про те, звідки в неї гроші на таке розкішне життя. Жінка зізналася, що квартиру вона придбала за гроші батьків, а дорогі подарунки й діаманти дісталися їй від першого чоловіка. Жінка вийшла заміж у 21 рік і відразу ж народила двох дітей. Однак життя з чоловіком було жахливим: він не випускав її з дому, ревнував і бив. Одного разу навіть зламав Олі ногу. Люксова мама зізналася, що відразу ж подала на розлучення, але колишній чоловік почав справжню війну за дітей. Щоб не погіршувати ситуацію, Оля вирішила не сваритися, тому зараз її старші діти живуть і з татом, і з мамою.

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Учасниці вирішили поспілкуватися з молодшим сином Артуром, однак хлопчик не йшов на контакт, адже був повністю поглинений комп’ютером. Суперниці зауважили, що хлопчик захоплений грою, у якій дуже багато насильства. Та найбільше їх здивував той факт, що Артур проводить за грою по п’ять годин на день. Матусі були обурені такою безвідповідальністю Олі, адже це може призвести до сумних наслідків.

Також одкровенням для конкуренток стала історія, яку вони почули від старших дітей Олі. Як виявилося, люксова мама може матюкатися, а ще частенько випиває. Та сама господиня дому не визнала проблеми і не побачила в питті вина чогось поганого.

Яка трагедія сталася з батьками Олі? Чому вона поховала тата в 16 років, а маму — в 18? А також які поради люксова мама почула від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 12 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 12 випуск: Алкоголь і походи в нічні клуби — як живе люксова мама Оля Супермама 3 сезон 12 випуск: Алкоголь і походи в нічні клуби - як живе люксова мама Оля. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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