Сьогодні, 24 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 11 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили в гості до унікальної мами п’ятірні Оксани. Жінка виховує шістьох дітей. Чи вдалося їй віднайти свій «дзен», і які правила допомогли Оксані не зійти з розуму?

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41-річна Оксана одна виховує шістьох дітей. Старшій Алісі 7 років, а близнюкам Денису і Владу, близнятам Саші і Даші, а також Давиду по 4 роки. Оксана — єдина мама в Україні, яка народила п’ятірню. Жінка зізнається, що після вагітності її життя перевернулося з ніг на голову, адже втримати під контролем усіх дітей дуже складно. Оксана розповідає, що не зійти з розуму їй допомагають чіткий графік і жорсткі правила. Та як оцінили майстер-клас конкурентки?

Щоб ближче познайомити суперниць зі своїми дітьми, Оксана запросила їх на фотосесію. Жінка веде блог в Instagram, тому якісний контент — вимушена необхідність. Однак матусям здалося, що вона не справляється з вихованням дітей, адже малюки постійно кричали, стрибали, падали і не слухалися. Однак сама Оксана вважає, що на дітей не потрібно кричати. Головне правило унікальної мами — зберігати спокій.

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Оксана розповіла, що після УЗД, на якому лікарі визначили багатоплідну вагітність, їй відразу ж запропонували зробити редукцію (позбутися від частини плодів), адже така вагітність несе в собі багато ризиків як для мами, так і для дітей. Однак вона відмовилася і твердо вирішила народжувати всіх. Жінка згадує, що під час пологів чергували п’ять реанімаційних бригад. Та, дякувати Богові, усе пройшло добре, і вже через 10 днів її виписали додому.

Оксана зізналася, що перші два роки вона з дітьми практично жила в лікарнях, адже малюки постійно хворіли і все повторювалося по колу.

«Найстрашніше — це коли в тебе на руках маленьке тільце і ти розумієш, що в нього температура більше сорока. І воно уже в прострацію йде. Я тоді просто бігала між ними і намагалася відключати почуття, інакше просто можна зійти з розуму», — зізналася зі сльозами на очах Оксана.

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Після одкровень Оксани забігли діти — і учасниці порівняли їх із монголо-татарською навалою, адже в кімнаті відразу стало дуже шумно. Діти кричали, стрибали, проте Оксана в цей час зберігала спокій. Люксова мама Оля здивувалася, чому вона не робить дітям зауважень. Але мама п’ятірні не бачила в цьому сенсу, адже діти не б’ються, а просто шумно граються.

Зовсім по-іншому виглядала старша дочка Аліса. Дівчинка була трохи сумною і не виявила бажання спілкуватися з учасницями. Оксана зізналася, донька ревнує її до п’ятірні. Аліса вважає, що її братики і сестрички — це один організм і тому увага повинна ділитися порівну. Однак деяким суперницям здалося, що це всього лише відмовки і наслідок неправильного виховання.

Якими лайфхаками з виховання поділилася з учасницями унікальна мама Оксана? А також чому батько шістьох дітей жодного разу не прийшов до неї в пологовий будинок? І які поради унікальна мама почула від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 11 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 11 випуск: Майстер-клас із виховання від унікальної мами п’ятірні Оксани Супермама 3 сезон 11 випуск: Чи вдалося унікальній мамі знайти свій дзен, і які правила допомогли їй не зійти з розуму? Які поради Оксана почує від Дмитра Карпачова?

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