«Супермама» 3 сезон 11 выпуск: Мастер-класс по воспитанию от уникальной мамы пятерни Оксаны

Сегодня, 24 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 11 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились в гости к уникальной маме пятерни Оксане. Женщина воспитывает шестерых детей. Удалось ли ей найти свой «дзен», и какие правила помогли Оксане не сойти с ума?

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41-летняя Оксана одна воспитывает шестерых детей. Старшей Алисе 7 лет, а близнецам Денису и Владу, близняшкам Саше и Даше, а также Давиду по 4 года. Оксана — единственная мама в Украине, которая родила пятерняшек. Женщина признается, что после беременности ее жизнь перевернулась с ног на голову, ведь удержать под контролем всех детей очень сложно. Оксана рассказала, что не сойти с ума ей помогает четкий график и жесткие правила. Но как оценили мастер-класс конкурентки?

Чтобы поближе познакомить соперниц со своими детьми, Оксана пригласила их на фотосессию. Женщина ведет блог в Instagram, поэтому качественный контент — вынужденная необходимость. Однако мамочкам показалось, что Оксана не справляется с воспитанием детей, ведь малыши постоянно кричали, прыгали, падали и не слушались. Однако сама Оксана считает, что на детей не нужно кричать. Главное правило уникальной мамы — сохранять спокойствие.

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Оксана рассказала, что после УЗИ, на котором врачи определили многоплодную беременность, ей сразу же предложили сделать редукцию (избавиться от части плодов), ведь такая беременность несет в себе много рисков и для мамы, и для детей. Но она отказалась и твердо решила рожать всех. Женщина вспоминает, что во время родов дежурили пять реанимационных бригад. Но, слава Богу, все прошло хорошо, и уже через 10 дней ее выписали домой.

Оксана призналась, что первые два года она с детьми практически жила в больницах, ведь малыши постоянно болели и все повторялось по кругу.

«Самое страшное — это когда у тебя на руках маленькое тельце и ты понимаешь, что у него температура больше сорока. И он уже в прострацию уходит. Я тогда просто бегала между ними и старалась отключать чувства, иначе просто можно сойти с ума», — призналась со слезами на глазах Оксана.

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После откровений Оксаны забежали дети — и участницы сравнили их с татаро-монгольским игом, ведь в комнате сразу стало очень шумно. Дети кричали, прыгали, однако Оксана в это время сохраняла спокойствие. Люксовая мама Оля удивилась, почему она не делает детям замечаний. Но мама пятерняшек не видела в этом смысла, ведь дети не дерутся, а просто шумно играют.

Совсем по-другому выглядела старшая дочка Алиса. Девочка была немного грустной и не проявила желания общаться с участницами. Оксана призналась, что дочь ревнует ее к пятерняшкам. Девочка считает, что ее братики и сестрички — это один организм и потому внимание должно делиться поровну. Однако некоторым соперницам показалось, что это всего лишь отговорки и следствие неправильного воспитания.

Какими лайфхаками по воспитанию поделилась с участницами уникальная мама Оксана? А также почему отец шестерых детей ни разу не пришел к ней в роддом? И какие советы уникальная мама услышала от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 11 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 11 выпуск: Мастер-класс по воспитанию от уникальной мамы пятерни Оксаны Супермама 3 сезон 11 выпуск: Удалось ли уникальной маме найти свой дзен, и какие правила помогли ей не сойти с ума? Какие советы Оксана услышит от Дмитрия Карпачева?

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