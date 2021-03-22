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«Супермама» 3 сезон: Мама против правил, мама с рынка, люксовая мама и уникальная мама — участницы новой недели

22.03.2021

Сегодня, 22 марта, в эфире телеканала СТБ выйдет 9 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: мама против правил, мама с рынка, люксовая мама и уникальная мама. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

Мама против правил Лера

супермама

Лера не ограничивает самовыражение своих детей. Женщина считает, что они могут творить все, что захотят, и она всегда будет на их стороне. Лера разрешает детям кататься на самокате по квартире, громко смеяться и кричать тогда, когда им заблагорассудится. 

Мама с рынка Елена

супермама

Елена воспитывает 6-летнюю дочь, которая с малых лет умеет зарабатывать деньги. Девочка — профессиональная модель и уже является лицом более 30 брендов.

Люксовая мама Ольга

супермама

Ольга воспитывает троих детей и хочет, чтобы они жили как можно роскошнее. Женщина готова покупать им все самое лучшее: приставки, игрушки, одежду и отдых.

Уникальная мама Оксана

супермама

Оксана — единственная в Украине мама, которая родила пятерняшек. Кроме них женщина еще воспитывает старшую дочь. Оксана считает, что, несмотря на все сложности, ей удалось выжить и не сойти с ума. 

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание. 

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