Сьогодні, 22 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 9 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: мама проти правил, мама з ринку, люксова мама та унікальна мама. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама проти правил Лера

Лера не обмежує самовираження своїх дітей. Жінка вважає, що вони можуть творити все, що захочуть, і вона завжди буде на їхньому боці. Лера дозволяє дітям кататися на самокаті по квартирі, голосно сміятися і кричати тоді, коли їм заманеться.

Мама з ринку Олена

Олена виховує 6-річну доньку, яка з малих років уміє заробляти гроші. Дівчинка — професійна модель і вже є обличчям понад 30 брендів.

Люксова мама Ольга

Ольга виховує трьох дітей і хоче, щоб вони жили якомога розкішніше. Жінка готова купувати їм усе найкраще: приставки, іграшки, одяг і відпочинок.

Унікальна мама Оксана

Оксана — єдина в Україні мама, яка народила пятірню. Крім неї жінка ще виховує старшу дочку. Оксана вважає, що, попри всі складнощі, їй вдалося вижити і не зійти з розуму.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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