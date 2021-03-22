«Супермама» 3 сезон 9 выпуск: Звездный пендаль и матерная речь — в каких условиях живут дети мамы против правил Леры?

Сегодня, 22 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 9 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начинает борьбу за звание лучшей. И первой гостей принимала мама против правил Лера. Женщина воспитывает троих детей и считает, что может спокойно на них накричать или даже ударить. Но что по этому поводу скажут соперницы?

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32-летняя Лера воспитывает троих детей: 11-летнюю Варю, 5-летнюю Руслану и 2-летнего Даню. Героиня не признает никаких правил: не заставляет детей хорошо учиться, позволяет проводить время согласно предпочтениям и устраивать жизнь в соответствии со своими «хочу». Лера признается, что всегда будет на стороне детей и защитит их несмотря ни на что! Но не вредит ли это дисциплине в семье — готовы проверить соперницы Леры.

Мама против правил встретила конкуренток на стадионе. Женщина хотела показать им тренировку своей старшей дочери. Девочка профессионально занимается футболом. Однако не все участницы оценили такое увлечение Вари. К тому же мамочкам показалось, что Лера слишком строга с дочерью и вместо того, чтобы подбодрить ее, постоянно ругала за промахи или неудачные удары. Однако Лера считает, что в спорте нет места нежности.

К слову, после тренировки сама Варя рассказала, что не чувствует себя пацанкой. У нее уже есть мальчик, с которым она даже ходила на свидания. Однако мама с рынка Лена очень резко высказалась против таких отношений. По ее мнению, это может привести к ранней беременности. Но Лера не видит в этом ничего плохого.

Пока шла тренировка, участницы замерзли. Чтобы согреться, Лера пригласила их к себе в дом. Мама против правил рассказала, что сейчас воспитывает детей одна, ведь ее муж часто ездит в командировки и приезжает раз в три месяца. Лера призналась, что ей очень сложно справиться с детьми. Но ей очень помогает старшая дочь. Варя может посмотреть за младшими братиком и сестричкой, пока мама сходит в магазин. Однако не все участницы положительно отреагировали на такой устав. Так, по мнению Елены, этого делать категорически нельзя, ведь пока мамы нет дома, может произойти все что угодно. Также соперницы обратили внимание на то, что в момент, когда у младшего сына Леры случилась истерика, только Варя смогла быстро успокоить малыша. Им показалось,что мама против правил переложила ответственность по воспитанию на свою старшую дочь.

Ну, а как участницы отреагируют на частый крик Леры на своих детей? А также зачем мама хозяйки дома проехала 400 километров, чтобы попасть на ужин? И какие советы мама против правил услышит от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 9 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 9 выпуск: Звездный пендаль и матерная речь — в каких условиях живут дети мамы против правил Леры? Супермама 3 сезон 9 выпуск: Звездный пендаль и матерная речь — в каких условиях живут дети мамы против правил Леры? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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