Сьогодні, 22 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 9 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць починає боротьбу за звання найкращої. І першою гостей приймала мама проти правил Лера. Жінка виховує трьох дітей і вважає, що може спокійно на них накричати або навіть ударити. А що про це скажуть суперниці?

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32-річна Лера виховує трьох дітей: 11-річну Варю, 5-річну Руслану і 2-річного Даню. Героїня не визнає жодних правил: не примушує дітей добре вчитися, дозволяє проводити час згідно з власними вподобаннями і влаштовувати життя відповідно до своїх «хочу». Лера зізнається, що завжди буде на боці дітей і захистить їх, незважаючи ні на що! Та чи не шкодить це дисципліні в сім’ї — готові перевірити суперниці Лери.

Мама проти правил зустріла конкуренток на стадіоні. Жінка хотіла показати їм тренування своєї старшої дочки. Дівчинка професійно займається футболом. Однак не всі учасниці оцінили таке захоплення Варі. До того ж матусям здалося, що Лера дуже сувора з дочкою і замість того, щоб підбадьорити її, постійно лаяла за промахи або невдалі удари. Однак Лера вважає, що в спорті немає місця ніжності.

До слова, після тренування сама Варя розповіла, що не відчуває себе пацанкою. У неї вже є хлопець, із яким вона навіть ходила на побачення. Однак мама з ринку Лена дуже різко висловилася проти таких стосунків. На її думку, це може призвести до ранньої вагітності. Проте Лера не бачить у цьому нічого поганого.

Поки йшло тренування, учасниці замерзли. Щоб зігрітися, Лера запросила їх до себе в квартиру. Мама проти правил розповіла, що зараз виховує дітей сама, адже її чоловік часто буває у відрядженнях і приїжджає раз на три місяці. Лера зізналася, що їй дуже складно впоратися з дітьми. Але їй дуже допомагає старша дочка. Варя може наглянути за молодшими братиком і сестричкою, коли мама сходить у магазин. Однак не всі учасниці позитивно відреагували на такий статут. Так, на думку Олени, цього робити категорично не можна, адже поки мами немає вдома, може статися все що завгодно. Також учасниці звернули увагу на те, що в момент, коли в молодшого сина Лери сталася істерика, тільки Варя змогла швидко заспокоїти малюка. Їм здалося, що мама проти правил переклала відповідальність за виховання сина на свою старшу дочку.

Ну, а як учасниці відреагують на частий крик Лери на своїх дітей? А також навіщо мама господині дому проїхала 400 кілометрів, щоб потрапити на вечерю? І які поради мама проти правил почує від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 9 випуску психологічного реаліті «Супермама» -3!

Video: «Супермама» 3 сезон 9 випуск: Зірковий пендель і нецензурна лайка — у яких умовах живуть діти мами проти правил Лери? Супермама 3 сезон 9 випуск: Зоряний пендаль і лайка - у яких умовах живуть діти мами проти правил Лери? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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