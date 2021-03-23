«Супермама» 3 сезон 10 выпуск: На что готова дочь мамы с рынка Елены ради популярности?

Сегодня, 23 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 10 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились в гости к маме с рынка Елене, которая чуть ли не с пеленок учит свою 6-летнюю дочь зарабатывать деньги. Но насколько далеко готова зайти девочка ради популярности? И к какой трагедии это может привести?

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Колоритная мама с рынка Елена родила ребенка в 39 лет. Она признается, что ее дочь — настоящая красавица, умница и очень талантливая. Мама старается проводить с Соней каждую минуту своего времени. Девочка с двух лет занимается моделингом и в свои шесть уже является лицом более 30 брендов. Но что скажут об этом участницы?

С самого порога мама с рынка познакомила гостей со своей дочерью. Елена похвасталась достижениями Сони и рассказала, что в моделинг ее дочь пригласили еще в 2 года, и за пять лет девочка достигла больших результатов, ведь уже спокойно может показать обольстительный взгляд. Елена также призналась, что дочь приглашали поехать работать в Китай и Великобританию, но она не решилась. Мама считает, что Соня и так сможет себя реализовать, ведь сейчас у нее около 10 фотосессий в неделю и она попадает на обложки глянцевых журналов. Правда, участницы выяснили, что за публикации в некоторых изданиях маме с рынка приходится платить.

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Чтобы не быть голословной, Елена решила продемонстрировать конкуренткам способности Сони, устроив импровизированный показ мод. Однако мамочки не оценили талантов девочки. По их мнению, она хоть и очень красивый, но обычный ребенок. К тому же участниц возмутил тот факт, что Соня вышла к ним в купальнике — они посчитали это недопустимым.

Чтобы узнать, нравится ли самой Соне ходить по подиуму, мамочки решили пообщаться с ней наедине. Они приготовили для девочки подарок — комбинезон — и попросили Соню примерить его. Каково же было их удивление, когда девочка, не стесняясь, начала переодеваться при них. По мнению участниц, такое поведение просто недопустимо. Они решили проверить, какие еще просьбы Соня готова выполнить, и попросили ее приспустить бретельки для фото — девочка послушалась. Конкурентки были возмущены тем, что Лена не проводит с дочерью беседы о личных границах. Однако мама с рынка считает, что раздевание при посторонних — всего лишь часть работы ее дочери. Женщина не понимает претензий соперниц, ведь всегда присутствует рядом на съемках и не допустит, чтобы кто-то обидел ее девочку.

Ну, а почему Елена расплакалась во время беседы с соперницами? И почему единственная мечта Сони — чтобы ее мама жила как можно дольше? А также какие советы мама с рынка услышала от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 10 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 10 выпуск: На что готова дочь мамы с рынка Елены ради популярности? Супермама 3 сезон 10 выпуск: Неужели мама с рынка Елена не проводит с дочерью беседы о личных границах? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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