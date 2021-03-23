«Супермама» 3 сезон 10 випуск: На що готова дочка мами з ринку Олени заради популярності?

Сьогодні, 23 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 10 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили в гості до мами з ринку Олени, яка мало не з пелюшок навчає свою 6-річну доньку заробляти гроші. Та наскільки далеко готова зайти дівчинка заради популярності? І до якої трагедії це може призвести?

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Колоритна мама з ринку Олена народила дитину в 39 років. Вона зізнається, що її дочка — справжня красуня, розумниця і дуже талановита. Жінка намагається проводити з Сонею кожну хвилину свого часу. Дівчинка з двох років займається моделінгом і у свої шість уже є обличчям понад 30 брендів. Та що скажуть про це учасниці?

З самого порогу мама з ринку познайомила гостей зі своєю дочкою. Олена похвалилася досягненнями Соні і розповіла, що в моделінг її донечку запросили, коли тій було лише два рочки, і дівчинка досягла великих результатів, адже вже спокійно може показати звабливий погляд. Мама з ринку також зізналася, що доньку запрошували поїхати працювати в Китай і Велику Британію, але вона не наважилася. Олена вважає, що Соня й так зможе себе реалізувати, адже зараз у неї щотижня по10 фотосесій і вона потрапляє на обкладинки глянцевих журналів. Правда, учасниці з’ясували, що за публікації в деяких виданнях мамі з ринку доводиться платити.

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Щоб не бути голослівною, Олена вирішила продемонструвати конкуренткам здібності Соні, влаштувавши імпровізований показ мод. Однак матусі не оцінили талантів Соні. На їхню думку, вона хоч і дуже вродлива, але звичайна дитина. До того ж учасниць обурив той факт, що Соня вийшла до них у купальнику — вони вважають це неприпустимим.

Щоб дізнатися, чи подобається самій Соні ходити по подіуму, матусі вирішили поспілкуватися з нею наодинці. Вони приготували для дівчинки подарунок — комбінезон — і попросили Соню приміряти його. Яким же було їхнє здивування, коли дівчинка, не соромлячись, почала переодягатися при них. На думку учасниць, така поведінка просто неприпустима. Вони вирішили перевірити, які ще прохання Соня готова виконати, і попросили її приспустити бретельки для фото — дівчинка послухалася. Конкурентки були обурені тим, що Олена не проводить з дочкою бесіди про особисті кордони. Однак мама з ринку вважає, що роздягання при сторонніх — всього лише частина роботи її доньки. Жінка не розуміє претензій суперниць, адже завжди присутня поруч на зйомках і не допустить, щоб хтось образив її дівчинку.

Ну, а чому Олена розплакалася під час бесіди з суперницями? І чому єдина мрія Соні — щоб її мама жила якомога довше? А також які поради мама з ринку почула від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 10 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 10 випуск: На що готова дочка мами з ринку Олени заради популярності? Супермама 3 сезон 10 випуск: Невже мама з ринку Олена не проводить з дочкою бесіди про особисті кордонах? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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