Сегодня, 25 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 12 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились в гости к последней конкурентке — люксовой маме Оле. Женщина воспитывает троих детей. Но так ли хорошо она живет? Какую роль в ее жизни играет алкоголь, и почему бывший муж сломал ей ногу?

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34-летняя Оля воспитывает троих детей: Вову, Виту и Артура. Она признается, что считает себя самой лучшей мамой, ведь пытается обеспечить своим детям роскошную жизнь. Кроме этого люксовая мама вкладывает много сил в развитие детей. Так, старший сын занимается программированием, средняя дочь — теннисом, а младший сын — футболом. Но оценят ли старания Оли ее конкурентки?

Люксовая мама встретила соперниц в отличном настроении и сразу же предложила выпить по бокалу просекко. Однако не все участницы оценили такой подход. Им показалось, что мама троих детей не может позволить себе выпивать с самого утра. Хотя сама Оля считает, что это нормально. Она призналась, что раз в неделю ходит с подругами в клуб и отрывается по полной. Правда, мама против правил Лера высказала мнение о том, что мама троих детей не может раз в неделю ходить в ночные клубы.

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Участницы решили более подробно расспросить Олю о том, откуда у нее деньги на такую роскошную жизнь. Женщина призналась, что получила часть денег в наследство от родителей, а вот дорогие подарки и бриллианты достались ей от первого мужа. Оля вышла замуж в 21 год и сразу же родила двоих детей. Однако жизнь с мужем была ужасной: мужчина не выпускал ее из дома, ревновал и избивал. Однажды он даже сломал Оле ногу. Люксовая мама призналась, что сразу же подала на развод, но бывший муж начал настоящую войну за детей. Чтобы не усугублять ситуацию, Оля решила не ссориться, поэтому сейчас ее старшие дети живут и с папой, и с мамой.

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Участницы решили пообщаться с младшим сыном Артуром, однако мальчик не шел на контакт, ведь был полностью поглощен компьютером. Соперницы отметили, что мальчик увлечен игрой, в которой очень много насилия. Но больше всего их удивил тот факт, что Артур проводит за игрой около пяти часов в день. Мамочки были возмущены такой безответственностью Оли, ведь это может привести к плачевным последствиям.

Также откровением для конкуренток стала история, которую они услышали от старших детей Оли. Как оказалось, люксовая мама может материться, а еще частенько выпивает. Но сама хозяйка дома не признала проблему и не увидела в питье вина чего-то плохого.

Какая трагедия произошла с родителями Оли? Почему она похоронила папу в 16 лет, а маму — в 18? А также какие советы люксовая мама услышала от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 12 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 12 выпуск: Алкоголь и походы в ночные клубы — как живет люксовая мама Оля Супермама 3 сезон 12 выпуск: Алкоголь и походы в ночные клубы — как живет люксовая мама Оля. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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