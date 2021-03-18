Сьогодні, 18 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 8 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях в останньої з претенденток на перемогу — мами-досконалості Юлі. Жінка сама виховує двох дітей і намагається бути для них прикладом. Та чому конкурентки не повірили в щирість Юлі?

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Сьогодні в боротьбу за звання найкращої вступила 36-річна мама-досконалість Юлія. Героїня сама виховує двох синів: 12-річного Тимура і 4-річного Оскара. З першим чоловіком жінка розлучилася, а другий помер. Юля — перфекціоністка по життю, тому з дитинства привчає дітей до режиму та порядку. Вона впевнена, що все по поличках повинно бути не тільки в шафі, а й у голові. Юля вважає себе супермамою, тому що вона є прикладом для своїх дітей. Та чи такі ідеальні порядки у мами-досконалості? У цьому вирішили розібратися конкурентки.

Щоб продемонструвати себе з кращого боку, Юля зустріла матусь не вдома, а на стадіоні. Вона хотіла показати тренування свого старшого сина. Для кращого ефекту мама-досконалість навіть попросила Тимура розповісти вірш англійською мовою. Однак суперниці не оцінили такого підходу. Їм здалося, що Юля просто хизується.

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Відтак Юля запросила учасниць у свою квартиру. Провівши гостей до кухні, вона відразу ж відрізала для синів один шматочок торта і попросила Тимура наглянути за молодшим братом. Однак маму на драйві Олю така ситуація обурила. На її думку, Юля сильно образила старшого сина, адже проявила турботу лише про молодшого.

Ще під час знайомства мама-досконалість розповіла про смерть чоловіка. Учасниці вирішили детальніше розпитати про це. Юля зізналася, що смерть коханого стала для неї справжньою трагедією. Чоловіка не стало в 29 років. У нього був серцевий напад. Трагедія сталася, коли Юля була на сьомому місяці вагітності. Маму трьох бешкетників Катю дуже зворушила така історія. Вона розплакалася. А ось сама Юля не пустила ні сльозинки, чим здивувала драйвову маму Олю. Також суперницям здалося, що господиня дому вже давно готова до нових стосунків і прийшла на проєкт, щоб «засвітитися» і знайти собі чоловіка.

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Щоб краще пізнати синів Юлі, учасниці вирішили поспілкуватися з ними. Коли матусі зайшли в дитячу, вони побачили медалі Тимура, які були демонстративно викладені на столі. Тимур розповів, що мама їх спеціально привезла від тата, щоб показати конкуренткам. Однак такі хвастощі не сподобалися матусям. Також їх насторожив той факт, що Тимур не хоче, щоб у його мами з’явився новий чоловік і відповідно ще братик або сестричка. За його словами, нові діти йому не потрібні. Учасницям здалося, що Юля проводить зі старшим сином мало часу.

А які ще секрети про своє життя розповість Юля? І чому учасниці сумніваються в її щирості? А також які поради мама-досконалість почує від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці у 8 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 8 випуск: Чому учасниці засумнівалися в щирості Юлі? Супермама 3 сезон 8 випуск: Чому учасниці засумнівалися у щирості Юлі? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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