Сьогодні, 15 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 5 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць розпочинає боротьбу за звання найкращої. І першою гостей приймала ведична мама Тамара. Жінка виховує двох дітей і вважає, що місія кожної мами — догоджати всім членам своєї сім’ї. Та чи погодяться з цим суперниці?

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Тамара виховує двох синів: 6-річного Андрія та 4-річного Кирила. Вона хоче виростити своїх дітей щасливими, саме тому намагається проводити з ними кожну вільну хвилину. Жінка просто обожнює займатися домашнім господарством. Бути супермамою і прекрасною дружиною їй допомагає ведична психологія. Як зізнається Тамара, це її головний секрет і ключ до щасливого життя. Та чи повірять їй конкурентки?

Ведична мама зустріла учасниць на вулиці. Вона дуже багато часу проводить із дітьми поза домом, оскільки вважає, що світ краще пізнавати не за книжками, а на власні очі. Тамара зізналася, що є противницею дитячого садка. На її думку, це змушує дітей прогинатися під систему. Однак не всі учасниці згодні з цим. Так, мама-досконалість Юля переконана, що в садку діти зможуть соціалізуватися. До того ж там їх підготують до школи. І щоб довести свою правоту, Юлія вирішила перевірити розвиток старшого сина Тамари. Хлопчик непогано впорався з питаннями, однак були невеликі промахи, які утвердили Юлю в її переконанні.

Щоб відвернути увагу конкуренток, ведична мама запросила їх додому. З порогу вона вирішила поділитися з суперницями своїми домашніми хитрощами. Тамара розповіла, що готує тільки по ведах, з молитвою і в гарному настрої. Також Тамара розкрила ведичні секрети краси. Вона робить маски із підручних засобів, а фарбує волосся і нарощує вії їй чоловік. Однак учасниці не оцінили такий підхід до косметичних процедур.

Щоб розкрити себе більшою мірою, Тамара розповіла, що змусило її вивчати веди. У минулому в неї виникали непорозуміння з чоловіком: Тамара практично повністю розчинилася в ньому. Це призвело до скандалів. Чоловік почав частенько ходити з друзями по нічних клубах, у той час як вона сама сиділа вдома з дітьми. Один із найгірших спогадів, за словами жінки, — це ситуація, коли в запалі гніву чоловік порвав весь її одяг. Драйвова мама Оля висловила думку про те, що після такого вона повинна була піти, але Тамара вирішила інакше. Вона зрозуміла, що просто так нічого не відбувається і, швидше за все, така поведінка чоловіка пов’язана з любовним приворотом. Щоб вирішити це питання, жінка почала детально вивчати ведичну культуру. Тамара стверджує, що тільки після цього ситуація покращилася.

Ну, а що відповість на це чоловік Тамари? І як таку ситуацію прокоментує ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 5 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 5 випуск: Ведична культура як метод боротьби з любовним приворотом — чим іще здивує мама Тамара? Супермама 3 сезон 5 випуск: Ведична культура як метод боротьби з любовним приворотом - чим ще здивує мама Тамара? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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