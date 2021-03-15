Сьогодні, 15 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 5 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: ведична мама, драйвова мама, мама-досконалість і мама трьох бешкетників. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Ведична мама Тамара

Тамара будує сімейну гармонію завдяки стародавнім жіночим премудростям. Вона вважає, що жінка повинна догоджати всім членам своєї сім’ї.

Драйвова мама Оля

Оля живе на шаленій швидкості та керує жіночою школою автоводіння. Жінка стала мамою в 15 років, а у свої 42 вона вже двічі бабуся.

Мама-досконалість Юля

Юлія впевнена, що у всьому має бути порядок: як у шафі, так і в голові. Жінка виховує двох синів і вважає, що вони повинні жити суто за графіком. Усе, щоб її діти стали такими ж ідеальними, як і вона сама.

Мама трьох бешкетників Катя

Катя виховує трьох дітей, у кожного з яких дуже непростий характер. Однак жінка стверджує, що незважаючи на вічну божевільню, яка панує вдома, їй вдалося знайти свій дзен.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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