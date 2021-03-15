Сегодня, 15 марта, в эфире телеканала СТБ выйдет 5 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: ведическая мама, драйвовая мама, мама-совершенство и мама троих сорванцов. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Ведическая мама Тамара

Тамара строит семейную гармонию благодаря древним женским премудростям. Она считает, что женщина должна угождать всем членам семьи.

Драйвовая мама Оля

Оля живет на бешенной скорости и руководит женской школой автовождения. Она стала мамой в 15 лет, а в свои 42 уже является дважды бабушкой.

Мама-совершенство Юля

Юлия уверена, что во всем должен быть порядок: как в шкафу, так и в голове. Женщина воспитывает двоих сыновей и считает, что они должны жить исключительно по графику. Все, чтобы ее дети стали такими же идеальными, как и она сама.

Мама троих сорванцов Катя

Катя воспитывает троих детей, у каждого из которых очень непростой характер. Однако женщина утверждает, что несмотря на вечный сумасшедший дом, который царит в квартире, ей удалось найти свой дзен.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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