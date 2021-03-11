11 марта закончилась первая неделя третьего сезона психологического реалити «Супермама». И финал был очень жарким! Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев был возмущен поведением участниц и не поддержал бонусными баллами ни одну из них. Таким образом, по итогам голосования самих конкуренток победу одержала мама-тамада Вика. Именно она набрала наибольшее количество баллов от соперниц. О том, почему Вика решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

На самом деле заявку на участие в проекте подала моя старшая доця, а я лишь поддержала ее инициативу. Мне было интересно, как снимают подобные проекты. Еще я хотела лично пообщаться и послушать советы по воспитанию от Дмитрия Карпачева, посмотреть на себя со стороны и узнать, как живут другие семьи!

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Впечатление от участниц двоякое. Иногда после съемок я возвращалась домой в легком шоке. Но в жизни каждая из участниц по-своему хороша. Мы сохранили теплые отношения с девочками, часто общаемся. Признаться честно, конкуренции на проекте не было.

Во время выпуска участницы отметили, что у вас очень тесная связь с дочерьми. Изменились ли отношения или все осталось по-прежнему?

У нас очень тесная связь с дочками. И это одна из главных моих заслуг в жизни! Они мои подружки, мы можем с ними поговорить обо всем, погулять! После проекта все так и осталось, мы по-прежнему очень близки.

Дмитрий Карпачев во время личной беседы посоветовал вам немного отпустить контроль над своей старшей дочерью и позволить ей жить самостоятельно. Вы прислушались к его совету?

На самом деле мы не сильно контролируем дочь. Все только исходя из мер безопасности. И инициатива исходила от нее. Мы всегда разрешали гулять и делать все, что она хочет, просто хотелось знать, где она и с кем, безопасно ли ей. Но несколько месяцев назад моя старшая дочь переехала жить в Киев. Я, конечно, очень скучаю, но во всем ее поддерживаю. Знаю, что она не пропадет, она очень самостоятельная, умная и целеустремленная. Осталось только жениха найти.

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