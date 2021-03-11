«Супермама» 3 сезон 4 выпуск: Неужели мама-тамада Вика не дает своим дочерям жить самостоятельно?

Сегодня, 11 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 4 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились оценивать последнюю конкурентку — душевную маму-тамаду Вику. Женщина утверждает, что выстроила очень тесные отношения со своей семьей. Ее старшая дочь даже ходит вместе с мамой на дискотеки. Но не прячет ли Вика под такой заботой желание контролировать своих детей?

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41-летняя мама-тамада Виктория вместе с супругом воспитывает двоих дочерей: 22-летнюю Юлю и 11-летнюю Катю. Вика — очень активная и целеустремленная мама: получила три высших образования, работает в нескольких сферах и постоянно совершенствуется. Этому героиня учит и своих дочерей. В их семье царят тепло, уют и дружеская атмосфера. Но выиграет ли мама-тамада сегодня звание лучшей? Все зависит от оценок участниц. И чтобы задобрить конкуренток, Виктория решила пригласить их в свой ресторан.

Мама-тамада встретила участниц с музыкой: вместе с дочерьми она исполнила для них песню. Однако мамочки посчитали такое творчество неуместным. А мама на хайпе Влада и вовсе засомневалась в добровольном согласии дочерей участвовать в выступлении. Не оценили конкурентки и ресторан, которым владеет Виктория. Он им показался немного провинциальным.

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Чтобы переключить внимание участниц, Вика решила поближе познакомить их со своей семьей. Мама-тамада подробно рассказала о достижениях своих детей. Так, ее старшая дочь занимается пением и даже посвятила ей одну из своих песен. 22-летняя Юля призналась, что у нее с мамой очень тесная связь. Они как подружки: часто ходят на дискотеки вместе, а, придя на свидание с новым парнем, Юля обязательно фотографируется с ним и отправляет маме фото с геолокацией. Также девушка призналась, что она — девственница. Этим, к слову, очень гордится Виктория. Однако участницам показалось, что это не совсем правильно. Некоторые отметили, что мама-тамада слишком сильно контролирует свою дочь.

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Не менее тесная связь у Юли и со своей младшей сестрой. Девочки не только спят в одной кровати, могут подолгу разговаривать, но и вместе ходят на свидания и позволяют себе поцелуи в губы. По мнению участниц реалити, такое поведение недопустимо между сестрами, однако ни сами девочки, ни их мама не видят в этом проблемы. Они считают, что просто очень близки друг с другом. Конкурентки высказали мнение о том, что старшей дочери давно пора жить отдельно, однако ни сама Юля, ни ее мама не видят в этом необходимости.

Ну, а кому принадлежат лекарства от онкологии, которые участницы нашли во время ревизии холодильника мамы-тамады? И кто из семьи Виктории пережил инсульт? Смотрите все подробности в 4 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 4 выпуск: Неужели мама-тамада Вика не дает своим дочерям жить самостоятельно? Супермама 3 сезон 4 выпуск: Неужели мама-тамада Вика не дает своим дочерям жить самостоятельно? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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