«Супермама» 3 сезон 2 выпуск: Неужели Анна удочерила ребенка ради видеоконтента?

Сегодня, 9 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 2 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились оценивать маму-ютубера Анну. Женщина воспитывает троих детей, с которыми снимает ролики для развлекательного канала. Но не вредят ли их развитию ежедневные съемки? И почему некоторым из участниц показалось, что Анна удочерила младшего ребенка ради видеоконтента?

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33-летняя Анна воспитывает троих детей: 16-летнего Никиту, 5-летнего Макса и 3-летнюю Милану. Основной источник заработка в их семье — детский развлекательный ютуб-канал, на котором больше трех миллионов подписчиков. Семья блогеров достигла огромных высот в этом деле: Анна является обладателем двух золотых и четырех серебряных кнопок. Женщина считает себя супермамой, потому что ей удалось развить бизнес и одновременно быть вместе со своей семьей. Анна хочет, чтобы ее дети были популярными, ведь, по ее мнению, это обеспечит им хорошее будущее. Но счастливы ли дети сейчас? В этом готовы разобраться соперницы.

Конкуренткам было на что посмотреть: огромный дом, бассейн и два новеньких автомобиля Tesla. Каково же было их удивление, когда мамочки узнали, что на все эти блага Анна заработала с помощью YouTube-канала. Хозяйка дома рассказала, что все ее дети принимают участие в съемках. Однако участницы засомневались в добровольном желании детей участвовать в создании контента. И чтобы разобраться в этом вопросе, мамочки решили пообщаться с детьми.

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Мамы отправились в комнату к старшему сыну, однако Никита не проявил желания разговаривать: он просто ушел. Анна призналась, что ее сын был категорически против съемки, именно поэтому не захотел разговаривать с участницами. Также мама-ютубер рассказала, что Никита — очень замкнутый ребенок. Такое поведение проявилось в 5-летнем возрасте, после развода с первым мужем. Анна уверяет, что очень много сил потратила на различные обследования и коррекцию поведения Никиты, однако врачи не обнаружили никаких нарушений. Мама-ютубер призналась, что принимает своего сына таким, какой он есть. Однако участницы категорически не согласны с такой позицией. Больше всего негодования проявила звездная мама Ира. По ее мнению, Анна просто не хочет заниматься развитием своего сына.

Не меньше удивил конкуренток и 5-летний Максим. Мальчик был увлечен игрой на телефоне и не хотел разговаривать. Он признался, что больше всего ему нравится «телефонить», а вот сниматься для канала — нет. К тому же Максим время от времени употреблял нецензурную лексику, чем просто шокировал участниц.

Не порадовало мамочек и поведение младшей дочери Анны — Миланы. Девочка не шла на контакт, кричала и истерила. Чтобы разъяснить ситуацию, мама-ютубер рассказала, что Милана появилась в их семье всего несколько месяцев назад, ведь девочку удочерили. Анна призналась, что такое решение возникло у нее после замершей беременности. Милана ей понравилась сразу же, как только она увидела ее фото. Однако Анна не представляла, что воспитывать приемного ребенка будет так сложно. Мама-ютубер призналась, что хотела «удобного» ребенка, но на деле вышло не совсем так. Такие слова натолкнули маму на хайпе Владу на мысль о том, что та удочерила девочку ради видеоконтента, однако сама Анна с таким мнением категорически не согласна.

Что еще интересного участницы смогли увидеть в доме мамы-ютубера? А также какие советы Анна услышала от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите подробнее во 2 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 2 выпуск: Неужели Анна удочерила ребенка ради видеоконтента? Супермама 3 сезон 2 выпуск: Неужели Анна удочерила ребенка ради видеоконтента? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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