«Супермама» 3 сезон 2 випуск: Невже Анна удочерила дитину заради відеоконтенту?

Сьогодні, 9 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 2 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили оцінювати маму-ютуберку Анну. Жінка виховує трьох дітей, із якими знімає ролики для розважального каналу. Та чи не шкодять їхньому розвитку щоденні зйомки? І чому декому з учасниць здалося, що Анна удочерила наймолодшу дитину заради відеоконтенту?

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33-річна Анна виховує трьох дітей: 16-річного Микиту, 5-річного Макса і 3-річну Мілану. Основне джерело заробітку в сім’ї Анни — дитячий розважальний ютуб-канал, на якому більше трьох мільйонів підписників. Сім’я блогерів досягла величезних висот у цій справі: вони володіють двома золотими і чотирма срібними кнопками. Жінка вважає себе супермамою, тому що їй вдалося розвинути бізнес і одночасно бути разом зі своєю сім’єю. Анна хоче, щоб її діти були популярними, адже, на її думку, це забезпечить їм хороше майбутнє. Та чи щасливі діти зараз? У цьому готові розібратися суперниці.

Конкуренткам було на що подивитися: величезний будинок, басейн і два новенькі автомобілі Tesla. Яким же було їхнє здивування, коли матусі дізналися, що на всі ці блага Анна заробила за допомогою YouTube-каналу. Господиня дому розповіла, що всі її діти задіяні у зйомках. Однак учасниці засумнівалися в добровільному бажанні дітей брати участь у створенні відеоконтенту. І щоб розібратися в цьому питанні, матусі вирішили поспілкуватися з дітьми.

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Мами вирушили в кімнату до старшого сина, проте Микита не виявив бажання розмовляти: він просто пішов. Анна зізналася, що її син був категорично проти зйомки. Також мама-ютуберка розповіла, що Микита — дуже замкнута дитина. Така поведінка проявилося в 5-річному віці, після розлучення з першим чоловіком. Анна запевняє, що дуже багато сил витратила на різні обстеження і коригування поведінки Микити, однак лікарі не виявили жодних порушень. Мама-ютуберка зізналася, що приймає свого сина таким, яким він є. Однак учасниці категорично не згодні з такою позицією. Найбільше обурення проявила зіркова мама Іра. На її думку, Анна просто не хоче займатися розвитком свого сина.

Не менше здивував конкуренток і 5-річний Максим. Хлопчик був захоплений грою на телефоні і не хотів розмовляти. Він зізнався, що найбільше йому подобається «телефонити», а ось зніматися для каналу — ні. До того ж Максим час від часу вживав нецензурну лексику, чим просто шокував учасниць.

Не порадувала і поведінка молодшої доньки Анни — Мілани. Дівчинка не йшла на контакт, кричала та істерила. Щоб роз’яснити ситуацію, мама-ютуберка розповіла, що Мілана з’явилася в їхній сім’ї всього кілька місяців тому, адже дівчинку вдочерили. Анна зізналася, що таке рішення виникло в неї після завмерлої вагітності. Мілана їй сподобалася відразу ж, щойно вона побачила її фото. Однак Анна не уявляла, що виховувати прийомну дитину буде так складно. Вона зізналася, що хотіла «зручну» дитину, але на ділі вийшло не так. Таке зізнання наштовхнуло маму на хайпі Владу на думку про те, що жінка вдочерила дівчинку заради відеоконтенту, проте сама Анна з цим категорично не згодна.

Що ще цікавого учасниці змогли побачити вдома у мами-ютуберки? А також які поради Анна почула від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться докладніше у 2 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 2 випуск: Невже Анна удочерила дитину заради відеоконтенту? Супермама 3 сезон 2 випуск: Невже Анна удочерила дитину заради відеоконтенту? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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