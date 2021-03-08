Сьогодні, 8 березня, в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем’єра третього сезону психологічного реаліті «Супермама». У бій за звання найкращої вступила перша четвірка мам з міста Дніпро. І сьогодні гостей приймала зіркова мама Ірина. Жінка дотримується досить вільних поглядів на виховання: вона спокійно ставиться до того, що її 16-річна дочка курить, п’є алкоголь і зробила перше татуювання в 14 років. Але чи так добре працюють ці методи? І чи зуміє гідно оцінити таку любов дочка Ірини?

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Ірина — співачка-початківиця, яка просто обожнює публічне життя. Вона виховує 16-річну дочку і намагається бути для неї близькою подругою. Разом вони ведуть Instagram, відвідують косметолога, ходять на шопінг, курять кальян і обговорюють хлопців. Ірина вважає себе супермамою, бо вона на одній хвилі з дочкою, практично нічого їй не забороняє і навіть може запитати в неї поради!

І, мабуть, порадившись із донькою, Ірина вирішила не запрошувати конкуренток до себе додому. Замість цього жінка зустріла їх у PartyBus. На її думку, така обстановка мала занурити матусь в атмосферу свята. Однак учасниці не оцінили цієї ідеї. Ба більше, вони розкритикували її таланти, а мама-тамада Віка навіть побажала Ірині займатися чимось іншим.

Більше захоплення в конкуренток викликала квартира Ірини. У холодильнику вони виявили три банки червоної ікри, а у ванній — біде з кристалами Сваровськи.

І поки учасниці розглядали великі й маленькі камені в оселі Ірини, додому повернулася її 16-річна дочка. Конкуренткам було дуже цікаво поспілкуватися з підлітком, адже зіркова мама напередодні заінтригувала своїми вільними поглядами на виховання. І Настя змогла здивувати учасниць. Так, мама-тамада Віка відразу ж помітила татуювання в дівчини. Настя зізналася, що малюнок на тілі вона набила в 14 років і присвятила його батькам. Також дівчина розповіла, що щодня отримує від батьків гроші на кишенькові витрати, часто їздить на таксі і може витратити N-ну суму на одяг. Як зізналася Настя, найдорожчий подарунок, який вона отримала від батьків, — це сережки з діамантами, однак не змогла їх знайти, щоб показати гостям. Учасницям така ситуація здалася дуже дивною, адже, на їхню думку, Настя зовсім не знає ціни грошам.

Та це не єдине, чим змогла здивувати Настя конкуренток своєї мами. Так, дівчина зізналася, що курить (раніше вона могла викурити пачку сигарет за день), може випити алкоголь і в свої 16 років уже зустрічається з шостим хлопцем. А ось перші романтичні стосунки в неї виникли в 13 років.

Такі одкровення трохи збентежили учасниць. Вони категорично не згодні з методами виховання зіркової мами. Однак сама Ірина не бачить у цьому нічого поганого.

Ну, а як прокоментує такі методи виховання Дмитро Карпачов? Які поради почує від експерта з питань дитячої вікової психології зіркова мама Ірина? Дивіться всі подробиці в 1 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 1 випуск: Алкоголь, сигарети і татуювання — що ще дозволяє зіркова мама своїй 16-річній доньці? Супермама 3 сезон 1 випуск: Алкоголь, сигарети і татуювання - що ще дозволяє зіркова мама своій 16-річній дочці? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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