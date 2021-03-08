«Супермама» 3 сезон 1 выпуск: Алкоголь, сигареты и татуировки — что еще разрешает звездная мама своей 16-летней дочери?

Сегодня, 8 марта, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама». В бой за звание лучшей вступила первая четверка мам из города Днепр. И первой гостей принимала звездная мама Ирина. Женщина придерживается достаточно свободных взглядов на воспитание: она спокойно относится к тому, что ее 16-летняя дочь курит, пьет алкоголь и сделала первую татуировку в 14 лет. Но так ли хорошо работают эти методы? И сумеет ли по достоинству оценить такую любовь дочь Ирины?

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Ирина — начинающая певица, которая просто обожает публичную жизнь. Она воспитывает 16-летнюю дочь и старается быть для нее близкой подругой. Вместе они ведут инстаграм, посещают косметолога, ходят на шопинг, курят кальян и обсуждают парней. Ирина считает себя супермамой, потому что она находится на одной волне с дочерью, практически ничего ей не запрещает и даже может спросить у нее совета!

И, видимо, посоветовавшись с дочкой, она решила не приглашать конкуренток к себе домой. Вместо этого женщина встретила участниц в PartyBus. По ее мнению, такая обстановка должна была окунуть мамочек в атмосферу праздника. Однако конкурентки не оценили эту идею. Более того, они раскритиковали ее таланты, а мама-тамада Вика даже пожелала Ирине заниматься чем-то другим.

Больше восторга у конкуренток вызвала квартира Ирины. В холодильнике они обнаружили три банки красной икры, а в ванной — биде с кристаллами Сваровски.

И пока участницы рассматривали большие и маленькие камни в доме Ирины, вернулась ее 16-летняя дочь. Конкуренткам было очень интересно пообщаться с подростком, ведь звездная мама накануне заинтриговала своими свободными взглядами на воспитание. И Настя смогла удивить участниц. Так, мама-тамада Вика сразу же заметила татуировку у девочки. Настя призналась, что рисунок на теле она набила в 14 лет и посвятила его родителям. Также девочка рассказала, что ежедневно получает от родителей деньги на карманные расходы, часто ездит на такси и может потратить N-ную сумму на одежду. Как призналась Настя, самый дорогой подарок, который она получила от родителей, — это сережки с бриллиантами, однако не смогла их найти, чтобы показать гостям. Участницам такая ситуация показалась очень странной, ведь, по их мнению, Настя совсем не знает цену деньгам.

Но это не единственное, чем Настя смогла удивить конкуренток своей мамы. Так, девочка призналась, что курит (раньше она могла выкурить пачку сигарет в день), может выпить алкоголь и в свои 16 лет уже встречается с шестым парнем. А вот первые романтические отношения у нее возникли в 13 лет.

Такие откровения немного шокировали участниц. Они категорически не согласны с методами воспитания звездной мамы. Однако сама Ирина не видит в этом ничего плохого.

Ну, а как прокомментирует такие методы воспитания Дмитрий Карпачев? Какие советы услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии звездная мама Ирина? Смотрите все подробности в 1 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 1 выпуск: Алкоголь, сигареты и татуировки — что еще разрешает звездная мама своей 16-летней дочери? Супермама 3 сезон 1 выпуск: Алкоголь, сигареты и татуировки — что еще разрешает звездная мама своей 16-летней дочери? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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