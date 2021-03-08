Сегодня, 8 марта, в эфире телеканала СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: звездная мама, мама-тамада, мама-ютубер и мама на хайпе. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Звездная мама Ира

Ирина называет себя успешной начинающей певицей ― мис Ирис. Женщина воспитывает дочь, которую с пеленок приучает к красивой жизни. Ирина легко может сходить с ней на шопинг или покурить кальян.

Душевная мама-тамада Вика

Вика за 20 лет своей работы провела 850 свадеб. Женщина построила очень крепкие семейные отношения. И даже получила звание «Самая дружная семья Украины».

Мама-ютубер Анна

Анна вместе со своей семьей снимают ролики для детского YouTube-канала. Женщина превратила свой дом на круглосуточный парк развлечений, который называет настоящим раем для детей.

Мама на хайпе Влада

Влада не мыслит своей жизни без инстаграма. Ее пятимесячный сын собирал тысячи лайков еще до рождения, ведь Влада даже рожала в прямом эфире. Женщина хотела показать весь процесс, так сказать, «без утайки».

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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Video: «Супермама» 3 сезон: Звездная мама, мама-тамада, мама-ютубер и мама на хайпе — участницы новой недели Супермама 3 сезон: участницы 1 недели проекта. Звездная мама, мама-тамада, мама-ютубер и мама на хайпе - узнайте больше об участницах 1, 2, 3 и 4 выпусков шоу Супермама 3 сезон на СТБ

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