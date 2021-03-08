Сьогодні, 8 березня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: зіркова мама, мама-тамада, мама-ютуберка і мама на хайпі. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Зіркова мама Іра

Ірина називає себе успішною співачкою ― мис Ірис. Жінка виховує дочку, яку з пелюшок привчає до розкішного життя. Ірина легко може сходити з нею на шопінг або покурити кальян.

Душевна мама-тамада Віка

Віка за 20 років своєї роботи провела 850 весіль. Жінка побудувала дуже міцні сімейні стосунки. І навіть отримала звання «Найдружніша сім’я України».

Мама-ютуберка Анна

Анна разом зі своєю сім’єю знімає ролики для дитячого YouTube-каналу. Жінка перетворила свій будинок на цілодобовий парк розваг, який називає справжнім раєм для дітей.

Мама на хайпі Влада

Влада не уявляє свого життя без інстаграму. Її п’ятимісячний син збирав тисячі вподобайок ще до народження, адже Влада навіть народжувала у прямому ефірі. Жінка хотіла показати весь процес, так би мовити, «без прикрас».

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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Video: «Супермама» 2 сезон: Зіркова мама, мама-тамада, мама-ютуберка і мама на хайпі ― учасниці нового тижня Супермама 3 сезон: учасниці 1 тижня проекту. Зіркова мама, мама-тамада, мама-ютуберка і мама на хайпі - дізнайтеся більше про учасниць 1, 2, 3 і 4 випусків шоу Супермама 3 сезон на СТБ

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