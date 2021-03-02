Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Я изменил правила проекта: Дмитрий Карпачев рассказал о третьем сезоне психологического реалити «Супермама»

02.03.2021

8 марта, в Международный женский день, в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама». Эксклюзивно для STB.UA ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев рассказал, почему изменил правила проекта. Подробнее читайте в материале.

супермама

Новый сезон психологического реалити «Супермама» станет настоящим подарком для зрителей телеканала СТБ. Как всегда каждую неделю участницы с кардинально разными взглядами на воспитание будут сражаться за звание лучшей. И в третьем сезоне зрители увидят много невероятных историй. Так, например, в одном из выпусков будет принимать участие женщина, которая страдала от обсессивно-компульсивного расстройства, сидела на антидепрессантах и даже пыталась несколько раз покончить жизнь самоубийством. 

«Однако она нашла в себе силы двигаться дальше. Чтобы родить ребенка, ей пришлось отказаться от антидепрессантов. И у нее получилось. Это история о том, как быть мамой, если вы страдаете от психического расстройства», — рассказал ведущий проекта. 

Больше по теме: Мама пятерни из Одессы, исследовательница секса и мама, которая рожала в прямом эфире: чем удивит третий сезон проекта «Супермама»

Также в одном из выпусков эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев полностью изменил правила проекта:

«В одном из выпусков мне пришлось полностью изменить правила проекта. В финале я аннулировал оценки, которые участницы выставили друг другу. А свои бонусные 10 баллов отдал той, кто, по моему мнению, действительно достойна победы. И знаете что? Участница, которой конкурентки выставили наивысший бал, оказалась на последнем месте». 

Дмитрий Карпачев уверен, что благодаря проекту «Супермама» у каждой женщины появится возможность посмотреть на материнство по-другому, пересмотреть некоторые взгляды на воспитание и стать супермамой. Но не для победы в программе, а для собственного ребенка. По мнению ведущего, это главная задача для любой мамы.  

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить