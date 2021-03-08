Я змінив правила проєкту: Дмитро Карпачов розповів про третій сезон психологічного реаліті «Супермама»

8 березня, у Міжнародний жіночий день, о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Ексклюзивно для STB.UA ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів, чому змінив правила реаліті. Детальніше читайте в матеріалі.

Новий сезон психологічного реаліті «Супермама» стане справжнім подарунком для глядачів телеканалу СТБ. Як завжди учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання найкращої. І в третьому сезоні глядачі побачать багато неймовірних історій. Наприклад, в одному з випусків братиме участь жінка, яка страждала на обсесивно-компульсивний розлад, вживала антидепресанти і навіть намагалася кілька разів покінчити життя самогубством.

«Однак вона знайшла в собі сили рухатися далі. Щоб народити дитину, їй довелося відмовитися від антидепресантів. І в неї вийшло. Це історія про те, як бути мамою, якщо ви страждаєте на психічний розлад», — розповів ведучий проєкту.

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Також в одному з випусків експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов повністю змінив правила проєкту:

«В одному з випусків мені довелося повністю змінити правила проєкту. У фіналі я анулював оцінки, які учасниці виставили одна одній. А свої бонусні 10 балів віддав тій, хто, на мою думку, справді заслуговує на перемогу. І знаєте що? Учасниця, якій конкурентки виставили найвищий бал, виявилася на останньому місці».

Дмитро Карпачов упевнений, що завдяки проєкту «Супермама» в кожної жінки з’явиться можливість подивитися на материнство по-іншому, переглянути деякі погляди на виховання і стати супермамою. Але не для перемоги в програмі, а для власної дитини. На думку ведучого, це головне завдання для будь-якої мами.

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