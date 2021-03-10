«Супермама» 3 сезон 3 выпуск: Съемки в эротике и роды в прямом эфире — чем еще шокировала мама на хайпе Влада?

Сегодня, 10 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 3 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы на хайпе Влады. Женщина не мыслит свою жизнь без социальных сетей. Она воспитывает 5-месячного сына и не боится показывать его подписчикам. Даже свои роды транслировала в прямом эфире Instagram. Но допустимо ли такое откровение, и какие еще шокирующие истории поведала Влада своим гостям?

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Влада воспитывает 5-месячного сына Оскара. Всю свою жизнь девушка транслирует в Instagram, делится всеми подробностями семейного быта, публикует откровенные снимки, показывает ребенка. Она считает себя прогрессивной мамой и пытается уйти от общественных стереотипов. Но так ли все идеально в ее жизни? В этом решил разобраться мам-контроль, который нагрянул с инспекцией.

Поскольку Влада считает себя прогрессивной мамой, она решила уйти от традиций и встретила гостей на улице в… нижнем белье. Конкурентки были шокированы увиденным, но сама Влада объяснила, что просто снимает рекламу для Instagram. Однако участницы не оценили такой подход. Больше всех негодовала мама-тамада Вика. Женщина очень переживала за здоровье Влады, поэтому попросила скорее пойти в дом.

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В квартире мамочки сразу же решили провести ревизию холодильника и проверить, какая из Влады хозяйка. Однако они не нашли на кухне ровным счетом ничего: холодильник был пуст. Не все участницы поняли такой подход, ведь считают, что каждая мама должна готовить, но Влада призналась, что ей нравится питаться в ресторанах.

Чтобы отвлечь конкуренток от бытовухи, мама на хайпе решила подробнее рассказать о своем блоге в Instagram. Она сразу пошла с козырей и показала видео своих родов. Участницы были шокированы такой откровенностью. По их мнению, Влада явно перегнула палку. Однако сама девушка не видит в этом ничего плохого и считает, что помогла тысячам женщин, которые готовятся к родам.

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Но это было не единственное откровение, которым мама на хайпе поделилась с конкурентками. Как раз в этот момент домой вернулся возлюбленный Влады — Станислав. И пока молодая мама укладывала малыша спать, мужчина рассказал о том, как познакомился с ней. Как оказалось, Стас нашел профиль Влады в Instagram и предложил ей сниматься в эротике. Также мужчина признался, что не хотел ребенка и в тот момент, когда его девушка была беременна, позволял себе встречаться с другими. Кроме того, Станислав рассказал, что однажды выгнал беременную Владу из своей квартиры. Такие признания просто шокировали участниц. Мама-тамада Вика была возмущена. По ее мнению, такое поведение просто недопустимо! Но Станислав не видит в своих поступках ничего плохого. Он уверен, что мужчинам можно и нужно встречаться с другими женщинами.

Ну, а какими еще откровениями поделится молодой человек с участницами? Зачем он вручил одной из них вибратор? И почему Влада не выдержала и выгнала конкуренток из квартиры? Смотрите все подробности в 3 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 3 выпуск: Съемки в эротике и роды в прямом эфире — чем еще шокировала мама на хайпе Влада? Супермама 3 сезон 3 выпуск: Съемки в эротике и роды в прямом эфире? Как прокомментирует подобную ситуацию Дмитрий Карпачев?

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