Сьогодні, 10 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 3 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами на хайпі Влади. Жінка не мислить свого життя без соціальних мереж. Вона виховує 5-місячного сина і не боїться показувати хлопчика підписникам. Навіть свої пологи транслювала у прямому ефірі Instagram. Та чи припустиме таке одкровення, і якими ще приголомшливими історіями Влада поділилася зі своїми гостями?

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Влада виховує 5-місячного сина Оскара. Усе своє життя дівчина транслює в Instagram, ділиться всіма подробицями сімейного побуту, публікує відверті знімки, показує дитину. Вона вважає себе прогресивною мамою і намагається ламати суспільні стереотипи. Чи так усе ідеально в її житті? У цьому вирішив розібратися мам-контроль, який прибув з інспекцією.

Оскільки Влада вважає себе прогресивною мамою, вона вирішила піти від традицій і зустріла гостей на вулиці в… спідній білизні. Конкурентки були шоковані побаченим, проте Влада пояснила, що просто знімає рекламу для Instagram. Однак учасниці не оцінили такого підходу. Найбільше обурювалася мама-тамада Віка. Жінка дуже переживала за здоров’я Влади, тому попросила скоріше піти в дім.

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У квартирі матусі одразу ж вирішили провести ревізію холодильника і перевірити, яка з Влади господиня. Однак вони не знайшли на кухні зовсім нічого: холодильник був порожній. Не всі учасниці зрозуміли такий підхід, адже вважають, що кожна мама повинна готувати, та Влада зізналася, що їй подобається харчуватися в ресторанах.

Щоб відвернути увагу конкуренток від побуту, мама на хайпі вирішила докладніше розповісти про свій блог в Instagram. Вона відразу пішла з козирів і показала відео своїх пологів. Учасниці були шоковані такою відвертістю. На їхню думку, Влада явно перегнула палицю. Однак сама дівчина не бачить у цьому нічого поганого і вважає, що допомогла тисячам жінок, які готуються до пологів.

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Але це було не єдине одкровення, яким Влада поділилася з конкурентками. Якраз у цей момент додому повернувся її коханий — Станіслав. І поки молода мама вкладала малюка спати, чоловік розповів про те, як познайомився з нею. Як виявилося, Стас знайшов профіль дівчини в Instagram і запропонував їй зніматися в еротиці. Також чоловік зізнався, що не хотів дитини і в той момент, коли його дівчина була вагітна, він дозволяв собі зустрічатися з іншими. Крім того, Станіслав розповів, що одного разу вигнав вагітну Владу зі своєї квартири. Такі відвертості просто шокували учасниць. Мама-тамада Віка була обурена. На її думку, така поведінка просто неприпустима! Однак Станіслав не бачить у своїх учинках нічого поганого. Він упевнений, що чоловікам можна і потрібно зустрічатися з іншими жінками.

Ну, а якими ще одкровеннями поділиться молодий чоловік з учасницями? Навіщо він вручив одній із них вібратор? І чому Влада не витримала і вигнала конкуренток із квартири? Дивіться всі подробиці в 3 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 3 випуск: Зйомки в еротиці та пологи в прямому ефірі — чим ще шокувала мама на хайпі Влада? Супермама 3 сезон 3 випуск: Зйомки в еротиці і пологи в прямому ефірі? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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