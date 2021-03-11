Сьогодні, 11 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 4 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили оцінювати останню конкурентку — душевну маму-тамаду Віку. Жінка стверджує, що створила дуже тісні стосунки зі своєю сім’єю. Її старша дочка навіть ходить разом із мамою на дискотеки. Та чи не приховує Віка за такою турботою бажання контролювати своїх дітей?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 3 випуск: Зйомки в еротиці та пологи в прямому ефірі — чим ще шокувала мама на хайпі Влада?

41-річна мама-тамада Вікторія разом із чоловіком виховує двох доньок: 22-річну Юлю і 11-річну Катю. Віка — дуже активна і цілеспрямована мама: здобула три вищі освіти, працює в кількох сферах і постійно вдосконалюється. Цього вона вчить і своїх дочок. У їхній родині панують тепло, затишок і дружня атмосфера. Та чи виграє мама-тамада сьогодні звання найкращої? Усе залежить від оцінок учасниць. І щоб задобрити конкуренток, Вікторія вирішила запросити їх у свій ресторан.

Мама-тамада зустріла учасниць із музикою: разом зі своїми доньками вона виконала для них пісню. Однак матусям така творчість здалася недоречною. А мама на хайпі Влада й зовсім засумнівалася у добровільній згоді дочок брати участь у виступі. Не оцінили конкурентки й ресторан, яким володіє Вікторія. Він їм здався дещо провінційним.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 2 випуск: Невже Анна удочерила дитину заради відеоконтенту?

Щоб переключити увагу учасниць, Вікторія вирішила ближче познайомити їх зі своєю сім’єю. Мама-тамада докладно розповіла про досягнення своїх дітей. Так, її старша дочка займається співом і навіть присвятила їй одну зі своїх пісень. 22-річна Юля зізналася, що в неї з мамою дуже тісний зв’язок. Вони як подружки: часто ходять на дискотеки разом, а, прийшовши на побачення з новим хлопцем, Юля обов’язково фотографується з ним і надсилає мамі фото з геолокацією. Також дівчина зізналася, що вона — незаймана. Цим, до речі, дуже пишається Вікторія. Однак учасницям здалося, що це не зовсім правильно. Дехто відзначив, що мама-тамада занадто контролює свою дочку.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Зіркова мама, мама-тамада, мама-ютуберка і мама на хайпі ― учасниці нового тижня

Не менш тісний зв’язок у Юлі й зі своєю молодшою ​​сестрою. Так, дівчатка не тільки сплять в одному ліжку, можуть довго розмовляти, а й разом ходять на побачення та дозволяють собі поцілунки в губи. На думку учасниць реаліті, така поведінка неприпустима між сестрами, однак ні самі дівчатка, ні їхня мама не бачать у цьому проблеми. Вони вважають, що просто дуже близькі між собою. Конкурентки висловили думку, що старшій дочці давно треба жити окремо, проте ні сама Юля, ні її мама не бачать у цьому необхідності.

Ну, а кому належать ліки від онкології, які учасниці знайшли під час ревізії холодильника мами-тамади? І хто з родини Вікторії пережив інсульт? Дивіться всі подробиці в 4 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 4 випуск: Невже мама-тамада Віка не дає своїм донькам жити самостійно? Супермама 3 сезон 4 випуск: Невже мама-тамада Віка не дає своїм дочкам жити самостійно? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.