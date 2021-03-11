11 березня закінчився перший тиждень третього сезону психологічного реаліті «Супермама». І фінал був дуже гарячим! Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов був обурений поведінкою учасниць і не підтримав бонусними балами жодну з них. Тому за підсумками голосування самих конкуренток перемогу здобула мама-тамада Віка. Саме вона набрала найбільшу кількість балів від суперниць. Про те, чому вирішила взяти участь у проєкті та як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Насправді заявку на участь у проєкті подала моя старша доця, а я лише підтримала її ініціативу. Мені було цікаво, як знімають подібні проєкти. Ще я хотіла особисто поспілкуватися і послухати поради стосовно виховання від Дмитра Карпачова, подивитися на себе збоку і дізнатися, як живуть інші сім’ї!

Яке враження на вас справили учасниці?

Враження від учасниць двояке. Іноді після зйомок я поверталася додому в легкому шоці. Але в житті кожна з учасниць по-своєму гарна. Ми зберегли теплі взаємини з дівчатами, часто спілкуємося. Зізнатися чесно, конкуренції на проєкті не було.

Під час випуску учасниці зауважили, що у вас дуже тісний зв’язок з дочками. Чи змінилися стосунки, а чи все залишилося, як і раніше?

У нас дуже тісний зв’язок із доньками. Це одна з головних моїх заслуг у житті! Вони мої подружки, ми можемо з ними поговорити про все! Після проєкту все так і залишилося, ми, як і раніше, дуже близькі.

Дмитро Карпачов під час особистої зустрічі порадив вам трохи послабити контроль за своєю старшою дочкою і дозволити їй жити самостійно. Ви прислухалися до його поради?

Насправді ми не сильно контролюємо дочку. Все тільки виходячи із заходів безпеки. І ініціатива виходила від неї. Ми завжди дозволяли гуляти і робити все, що вона хоче, просто хотілося знати, де вона і з ким, чи безпечно їй. Але кілька місяців тому моя старша дочка переїхала жити до Києва. Я, звичайно, дуже сумую, але в усьому її підтримую. Знаю, що вона не пропаде, вона дуже самостійна, розумна і цілеспрямована. Залишилося тільки нареченого знайти.

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