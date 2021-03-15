«Супермама» 3 сезон 5 выпуск: Ведическая культура как метод борьбы с любовным приворотом — чем еще удивит мама Тамара?

Сегодня, 15 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 5 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начинает борьбу за звание лучшей. И первой гостей принимала ведическая мама Тамара. Женщина воспитывает двоих детей и считает, что миссия каждой мамы — угождать всем членам своей семьи. Но согласятся ли с этим соперницы?

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Тамара воспитывает двоих сыновей: 6-летнего Андрея и 4-летнего Кирилла. Она хочет вырастить своих детей счастливыми, именно поэтому старается проводить с ними каждую свободную минуту. Тамара просто обожает заниматься домашним хозяйством. Быть супермамой и прекрасной женой ей помогает ведическая психология. Как признается женщина, это ее главный секрет и ключ к счастливой жизни. Но поверят ли ей конкурентки?

Ведическая мама встретила участниц на улице. Она очень много времени проводит с детьми вне дома, так как считает, что мир лучше познавать не по книжкам, а воочию. Тамара призналась, что является противницей детского сада, так как, по ее мнению, это заставляет детей прогибаться под систему. Однако не все участницы согласны с таким мнением. Так, мама-совершенство Юля убеждена, что в саду дети смогут социализироваться. К тому же там их подготовят к школе. И чтобы доказать свою правоту, Юлия решила проверить развитие старшего сына Тамары. Мальчик неплохо справился с вопросами, однако были небольшие промахи, которые утвердили Юлю в ее мнении.

Чтобы отвлечь конкуренток, ведическая мама пригласила их к себе в дом. С порога она решила поделиться с соперницами своими домашними хитростями. Тамара рассказала, что готовит только по ведам, с молитвой и в хорошем настроении. Также поведала о ведических секретах красоты. Она делает маски из подручных средств, а красить волосы и наращивает ресницы ей муж. Однако участницы не оценили такой подход к косметическим процедурам.

Чтобы раскрыть себя в большей мере, Тамара решила рассказать, что сподвигло ее изучать веды. В прошлом у нее возникло недопонимание с мужем: Тамара практически полностью растворилась в нем. Это привело к скандалам. Мужчина начал частенько ходить с друзьями по ночным клубам, в то время как она сама сидела дома с детьми. Одно из самых плохих воспоминаний, по признанию женщины, — это ситуация, когда в пылу гнева муж порвал всю ее одежду. Драйвовая мама Оля высказала мнение о том, что после такого она должна была уйти, но Тамара решила иначе. Она поняла, что просто так ничего не происходит и, скорее всего, такое поведение мужа связано с любовным приворотом. Чтобы решить этот вопрос, женщина начала детально изучать ведическую культуру. Тамара утверждает, что только после этого ситуация улучшилась.

Ну, а что ответит на это муж Тамары? И как такую ситуацию прокомментирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 5 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 5 выпуск: Ведическая культура как метод борьбы с любовным приворотом — чем еще удивит мама Тамара? Супермама 3 сезон 5 выпуск: Ведическая культура как метод борьбы с любовным приворотом — чем еще удивит мама Тамара? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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