«Супермама» 3 сезон 6 випуск: Невже мама трьох бешкетників Катя хотіла відправити свого сина в дитячий будинок?

Сьогодні, 16 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 6 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами трьох бешкетників Каті. Жінка зізнається, що їй складно дається виховання, адже в кожного з її дітей важкий характер. Чи справляється вона з материнством, адже її діти спокійно можуть з’їсти батарейку і запхати в рот вішалку?

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Учасниці реаліті вирушили в гості до Каті. Разом із чоловіком вона виховує трьох дітей: 11-річного Платона, 7-річну Устину і 3-річну Арину. Мама зізнається, що часом їхня оселя нагадує божевільню. Вона пояснює, що в кожної дитини дуже непростий характер і впоратися з усіма складно. Однак Катя вважає, що змогла знайти свій дзен. Та чи погодяться з цим суперниці?

Катя зустріла конкуренток у бадьорому настрої і відразу ж провела до кухні, адже її діти якраз снідали. Учасниці проявили невдоволення тим, що ті з ними не привіталися. До того ж Катя не запросила гостей сісти за стіл. Проте це не єдине, що здивувало суперниць. Так, вони не зрозуміли, чому мама дозволяє називати свою молодшу дочку Мауглі і не займається її розвитком, адже у свої 3 роки Арина погано розмовляє. Однак сама Катя впевнена, що все налагодиться й так, саме собою.

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Щоб дізнатися більше про дітей, матусі вирішили поспілкуватися з Платоном — старшим сином Каті. Хлопчик розповів, що раніше часто плакав і одного разу мама відвезла його в дитячий будинок, пригрозивши залишити там, якщо він не заспокоїться. Платон сильно злякався, адже був упевнений, що там живуть діти, які нікому не потрібні. Ця історія просто шокувала учасниць. Однак сама Катя не бачить у цій ситуації проблеми і вважає її лише виховним моментом. До слова, щоб пояснити конкуренткам, чому вона іноді так поводиться, Катя вирішила докладніше розповісти про своє материнство. За її словами, перші роки життя Платона далися їй дуже важко. Хлопчик постійно плакав, і Катя зовсім не знала, що з ним робити.

«Моє материнство зовсім не відповідало тому, що я очікувала. Платон постійно плакав, і я теж плакала і відчувала себе недоматір’ю. У рідкісні моменти тиші я картала себе за те, що не можу з цим усім впоратися», — зізналася в сльозах Катя.

Свій біль жінка виливала учасницям, навіть не помітивши того, що Платон у цей момент сидів поруч. Конкурентки були обурені такою поведінкою мами. На їхню думку, діти не повинні чути про те, що завдали батькам стільки страждань.

А щоб зрозуміти, чи так складно далося Каті виховання інших дітей, учасниці вирішили поспілкуватися із середньою дочкою — Устиною. Конкурентки застали дівчинку за малюванням і побачили, що її рот трохи забруднений фарбою. Це насторожило матусь. Та ще більше вони здивувалися, коли побачили, що дівчинка почала їсти подарований їй пластилін. Устина розповіла, що їй подобається куштувати на смак різні речі. Так, вона часто їсть пісок, фарби, навушники, гайки і навіть батарейки. Сама Катя вважає, що її дочка в такий спосіб просто пізнає світ. Мама трьох бешкетників розповіла, що одного разу Платон навіть запхав собі в рот вішалку. Та, слава Богу, його встигли врятувати. Учасниці були шоковані такими історіями. Вони впевнені в тому, що Катя — безвідповідальна мама.

Ну, а що відповість суперницям на звинувачення в халатності Каті її чоловік? І як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 6 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 6 випуск: Невже мама трьох бешкетників Катя хотіла відправити свого сина в дитячий будинок? Супермама 3 сезон 6 випуск: Невже мама трьох бешкетників Катя хотіла відправити свого сина в дитячий будинок? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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