«Супермама» 3 сезон 6 выпуск: Неужели мама троих сорванцов Катя хотела отправить своего сына в детский дом?

Сегодня, 16 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 6 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы троих сорванцов Кати. Женщина признается, что ей сложно дается воспитание, ведь у ее детей трудный характер. Справляется ли она с материнством, ведь ее дети спокойно могут съесть батарейку и засунуть в рот вешалку?

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Участницы реалити отправились в гости к Кате. Вместе с супругом она воспитывает троих детей: 11-летнего Платона, 7-летнюю Устину и 3-летнюю Арину. Мама признается, что порой их жилье напоминает сумасшедший дом. Она объясняет, что у каждого ребенка очень непростой характер и справиться со всеми сложно. Однако Катя считает, что смогла найти свой дзен. Но согласятся ли с этим соперницы?

Катя встретила конкуренток в бодром расположении духа и сразу же провела на кухню, ведь ее дети как раз завтракали. Участницы проявили недовольство, что те с ними не поздоровались. К тому же Катя не пригласила гостей сесть за стол. Но это не единственное, что удивило соперниц. Так, они не поняли, почему мама позволяет называть свою младшую дочь Маугли и не занимается ее развитием, ведь в свои 3 года Арина плохо разговаривает. Однако сама Катя уверена, что все наладится и так.

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Чтобы узнать больше о детях, мамочки решили пообщаться с Платоном — старшим сыном Кати. Мальчик рассказал, что раньше часто плакал и однажды мама отвезла его в детский дом, пригрозив оставить там, если он не успокоится. Платон признался, что сильно испугался, ведь был уверен, что там живут дети, которые никому не нужны. Эта история просто шокировала участниц. Однако сама Катя не видит в данной ситуации проблемы и считает ее всего лишь воспитательным моментом. К слову, чтобы объяснить конкуренткам, почему она иногда себя так ведет, героиня решила подробнее рассказать о своем материнстве. По ее словам, первые годы жизни Платона дались ей очень тяжело. Мальчик постоянно плакал, и Катя совсем не знала, что с ним делать.

«Мое материнство совсем не соответствовало тому, что я ожидала. Платон постоянно плакал, и я тоже плакала и чувствовала себя недоматерью. В редкие моменты тишины я корила себя за то, что не могу с этим всем справиться», — призналась в слезах Катя.

Свою боль женщина выливала участницам, даже не заметив того, что Платон в этот момент сидел рядом. Конкурентки были возмущены таким поведением мамы. По их мнению, дети не должны слышать о том, что принесли родителям столько страданий.

А чтобы понять, так ли сложно далось Кате воспитание остальных детей, участницы решили пообщаться со средней дочерью — Устиной. Конкурентки застали девочку за рисованием и увидели, что ее рот немного испачкан краской. Это насторожило мамочек. Но еще больше они удивились, когда увидели, что девочка начала есть подаренный ей пластилин. Устина рассказала, что ей нравится пробовать на вкус разные вещи. Так, она часто ест песок, краски, наушники, гайки и даже батарейки. Сама Катя считает, что ее дочь таким образом просто познает мир. Мама троих сорванцов рассказала, что однажды Платон даже засунул себе в рот вешалку. Но, слава Богу, его успели спасти. Участницы были шокированы такими историями. Они уверены в том, что Катя — безответственная мама.

Ну, а что ответит соперницам на обвинения в халатности Кати ее муж? И как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 6 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 6 выпуск: Неужели мама троих сорванцов Катя хотела отправить своего сына в детский дом? Супермама 3 сезон 6 выпуск: Неужели мама троих сорванцов Катя хотела отправить своего сына в детский дом? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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