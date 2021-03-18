«Супермама» 3 сезон 8 выпуск: Почему участницы засомневались в искренности Юли?

Сегодня, 18 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 8 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у последней из претенденток на победу — мамы-совершенства Юли. Женщина одна воспитывает двоих детей и пытается быть для них примером. Но почему конкурентки не поверили в искренность Юли?

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Сегодня в борьбу за звание лучшей вступила 36-летняя мама-совершенство Юлия. Героиня самостоятельно воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Тимура и 4-летнего Оскара. С первым мужем она развелась, а второй умер. Юля — перфекционист по жизни, поэтому с детства приучает детей к режиму и порядку. Она уверена, что все по полочкам должно быть не только в шкафу, но и в голове. Юля считает себя супермамой, потому что она является примером для своих детей. Но такие ли идеальные порядки у мамы-совершенства? В этом решили разобраться конкурентки.

Чтобы продемонстрировать себя с лучшей стороны, Юля встретила мамочек не дома, а на стадионе. Она хотела показать тренировку своего старшего сына. Для лучшего эффекта мама-совершенство даже попросила Тимура рассказать стих на английском языке. Однако участницы не оценили такой подход. Им показалось, что Юля просто хвастается.

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Затем Юля пригласила участниц в свою квартиру. Проводив гостей на кухню, мама-совершенство сразу же отрезала для сыновей один кусочек торта и попросила Тимура проследить за младшим братом. Однако маму на драйве Олю такая ситуация возмутила. По ее мнению, Юля сильно обидела старшего сына, ведь проявила заботу лишь о младшем.

Еще во время знакомства мама-совершенство рассказала о смерти мужа. Участницы решили более подробно расспросить об этом. Юля призналась, что уход мужа стал для нее настоящей трагедией. Мужчины не стало в 29 лет. У него случился сердечный приступ. Трагедия произошла, когда Юля была на седьмом месяце беременности. Маму троих сорванцов Катю очень тронула такая история. Она расплакалась. А вот сама Юля не пустила ни слезинки, чем удивила драйвовую маму Олю. Также конкуренткам показалось, что хозяйка дома уже давно готова к новым отношениям и пришла на проект, чтобы «засветиться» и найти себе мужа.

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Чтобы получше узнать сыновей Юли, участницы решили пообщаться с ними. Когда мамочки зашли в детскую, они увидели медали Тимура, которые были демонстративно выложены на столе. Тимур рассказал, что мама их специально привезла от папы, чтобы показать участницам. Однако такое хвастовство им не понравилось. Также соперниц насторожил тот факт, что Тимур не хочет, чтобы у его мамы появился новый мужчина и соответственно еще братик или сестричка. По его словам, новые дети ему не нужны. Соперницам показалось, что Юля проводит со старшим сыном мало времени.

Какие еще секреты о своей жизни расскажет Юля? И почему участницы сомневаются в ее искренности? А также какие советы мама-совершенство услышит от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 8 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 8 выпуск: Почему участницы засомневались в искренности Юли? Супермама 3 сезон 8 выпуск: Почему участницы засомневались в искренности Юли? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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