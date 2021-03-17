«Супермама» 3 сезон 7 выпуск: Почему дочь Оли ушла из дома в 14 лет

Сегодня, 17 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 7 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у драйвовой мамы Оли. Женщина воспитывает троих взрослых детей и позиционирует себя как маму-друга. Но правда ли это, ведь ее дочь ушла из дома в 14 лет? Все подробности — в материале.

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Сегодня в борьбу за звание лучшей смело ворвалась драйвовая мама Оля. Она руководит женской школой вождения, занимается собой, а также воспитывает троих взрослых детей: 27-летнюю дочь, которая уже и сама мама, и двоих сыновей. Впервые героиня выпуска стала матерью в 15 лет. Сейчас она считает себя не только супермамой, но и супербабушкой. Ее главный секрет воспитания — быть детям другом. Так, с дочерью Оля может отправиться в клуб, а с сыновьями — провести выходные за настольными играми или приготовлением шашлыков на даче. Сохранились ли в их семье дисциплина и гармония — готовы проверить соперницы.

Вот только Оля пригласила конкуренток не к себе домой, а в гаражи. Драйвовая мама хотела показать им свое детище — машины и школу вождения. Она рассказала мамочкам о том, как ей пришла в голову идея открыть женскую автошколу, и что сейчас у нее есть филиалы в 17 городах Украины. А чтобы соперницы получше узнали Олю и ее семью, она привезла их на дачу.

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Практически с самого порога конкурентки начали расспрашивать драйвовую маму о ее жизни, ведь еще во время знакомства она ошарашила их новостью о том, что родила в 15 лет. Так, Оля призналась, что первый сексуальный опыт получила в 13 лет, а вот с отцом своей старшей дочери познакомилась на нудистском пляже. Она рассказала, что в 14 лет хотела ребенка, однако не предполагала, что ее избранник бросит ее. У Оли была страшнейшая послеродовая депрессия, и тогда она пожалела о том, что так рано родила.

Чтобы получше узнать Олю, мамочки решили поговорить с ее сыновьями. Старший рассказал о том, что в детстве ему не хватало маминого внимания. Денис признался, что был немного проблемным и в воспитательных целях мама отправила его в военное училище. Однако сейчас у них прекрасные отношения. Сыновья считают Олю своим другом.

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Ну, а как к Ольге относится дочь, ведь, по словам мальчиков, их старшая сестра ушла от мамы, когда ей исполнилось 14 лет. Как рассказала Оля, ее дочь не хотела мириться с жесткими правилами, которые она установила. Драйвовая мама призналась, что не очень волновалась за ее жизнь, ведь самое страшное, что могло с ней случиться, — это просто изнасилование. Однако конкурентки были шокированы таким отношением Оли к собственной дочери. Ведическая мама Тамара даже назвала ее кукушкой.

Ну, а какие еще секреты о своей жизни расскажет драйвовая мама? Как отреагируют конкурентки на новость о том, что нынешний ее муж — ровесник дочери? Как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 7 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

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