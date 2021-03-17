«Супермама» 3 сезон 7 випуск: Чому дочка Олі пішла з дому в 14 років

Сьогодні, 17 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 7 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у драйвової мами Олі. Вона виховує трьох дорослих дітей і позиціонує себе як маму-подругу. Та чи правда це, адже її дочка пішла з дому в 14 років? Усі подробиці — в матеріалі.

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Сьогодні в боротьбу за звання найкращої сміливо ввірвалася драйвова мама Оля. Вона керує жіночою школою автоводіння, займається собою, а також виховує трьох дорослих дітей: 27-річну дочку, яка вже й сама мама, і двох синів. Уперше героїня випуску стала матір’ю у 15 років. Зараз вона вважає себе не тільки супермамою, а й супербабусею. Її головний секрет виховання — бути дітям подругою. Так, із дочкою Оля може піти в клуб, а з синами — провести вихідні за настільними іграми або приготуванням шашликів на дачі. Чи збереглися в їхній сім’ї дисципліна і гармонія — готові перевірити суперниці.

Ось тільки Оля запросила конкуренток не до себе додому, а в гаражі. Драйвова мама хотіла показати їм своє дітище — машини та школу водіння. Вона розповіла матусям про те, як їй спала на думку ідея відкрити жіночу автошколу, і що зараз у неї є філії в 17 містах України. А щоб суперниці краще пізнали її сім’ю, Оля привезла їх на дачу.

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Практично з самого порогу конкурентки почали розпитувати драйвову маму про її життя, адже ще під час знайомства вона приголомшила їх новиною про те, що народила в 15 років. Так, Оля зізналася, що перший сексуальний досвід отримала в 13 років, а ось із батьком своєї старшої дочки познайомилася на нудистському пляжі. Вона розповіла, що в 14 років хотіла дитину, проте не припускала, що її обранець згодом покине її. У Олі була страшна післяпологова депресія, і тоді вона пошкодувала про те, що так рано народила.

Щоб краще пізнати Олю, матусі вирішили поговорити з її синами. Старший розповів про те, що в дитинстві йому не вистачало маминої уваги. Денис зізнався, що був трохи проблемним і, щоб виправити цю ситуацію, Оля відправила його у військове училище. Проте зараз у них прекрасні стосунки. Сини вважають маму своїм другом.

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Та як до Ольги ставиться старша дочка, адже, за словами хлопців, їхня сестра пішла від мами, коли їй виповнилося 14 років. Як розповіла Оля, її дочка не хотіла миритися з жорсткими правилами, які вона встановила. Драйвова мама зізналася, що не дуже хвилювалася за її життя, адже найстрашніше, що могло з нею статися, — це просто зґвалтування. Однак конкурентки були шоковані таким ставленням Олі до власної дочки. Ведична мама Тамара навіть назвала її зозулею.

Ну, а які ще секрети про своє життя розповість драйвова мама? Як відреагують конкурентки на новину про те, що нинішній її чоловік — ровесник дочки? Як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 7 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

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