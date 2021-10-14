В 12 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама»-4 стало известно имя победительницы третьей недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: энергичная мама Лиля, мама-фотомодель Даша, мама на коне Леся или мама-царица Ирина?

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Лиля воспитывает шестерых детей: четырех девочек и двоих мальчиков. Старшей Ане – 20 лет, Рите — 19, Габриэлле — 15, Артему и Глебу — по 14 лет, Дине – 7 лет. Она няня, живет с третьим мужем. На досуге танцует бачату. У нее проблемы с родственниками ― они делят дом родителей, а Лиля усыновила троих детей своей старшей сестры Юли.

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Ирина замужем, ее муж ― пилот. Она жила в Индии, когда муж был там по работе. Придерживается восточных практик в своей жизни, внедряет в семье вегетарианство. Ирина считает, что женщина должна управлять энергией дома. У нее трое мальчиков: 16-летний Божен, 13-летний Милан и 12-летний Стефан. В семье порядок и иерархия: она — хозяйка, а муж приходит в гости к ней. Ирина изучает астрологию, нумерологию, хиромантию, рисует мандалы.

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Леся ― кандидат педагогических наук, у нее свой конный клуб, и большая часть воспитания происходит там. У нее 3 детей: младшей дочке 9 лет, средней ― 12 лет, а старшему сыну — почти 20. Дети помогают по хозяйству. Леся не делит дела на «мужские» и «женские», занимается разносторонним развитием детей. Ее муж ― анестезиолог, он очень любит жену и поддерживает ее во всем.

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Даша ― фотомодель и блогер, а ее муж предприниматель в инвестициях. Она познакомилась с ним в интернете и быстро стала его женой. После родов Даша состоялась в моделинге ― ее приглашают для съемок бренды. Ее дочери 5 лет, мама покупает ей дорогие платья самых известных производителей. Дочь тоже снимается для брендов одежды и зарабатывает этим.

Супермама 4 сезон 3 неделя ― оценки

Ирина – 55

Леся – 51

Лиля – 46

Даша – 45

Поскольку Дмитрия Карпачева обеспокоила ситуация в семье Лили, он разыскал ее родную сестру Юлю, которая рассказала, что на самом деле произошло между ними в 2008 году и что случилось со старшим сыном участницы. Брат Лили рассказал, почему не общается с сестрой. В результате

эксперт отдал свои баллы той маме, которая пришла на проект с целью посмотреть на себя со стороны и научиться чему-то.

Дмитрий Карпачев отдал 10 баллов Лесе, и она стала победительницей.

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