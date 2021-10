У 12 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама»-4 стало відоме ім’я переможниці третього тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: енергійна мама Ліля, мама-фотомодель Даша, мама на коні Леся чи мама-цариця Ірина?

Ліля виховує шістьох дітей: чотирьох дівчаток і двох хлопчиків. Старшій Ані ― 20 років, Риті ― 19, Габріелі ― 15, Артему і Глібу ― по 14 років, Діні ― 7 років. Вона няня, живе з третім чоловіком. На дозвіллі танцює бачату. У неї проблеми з родичами ― вони ділять будинок батьків, а Ліля усиновила трьох дітей своєї старшої сестри Юлі.

Ірина заміжня, її чоловік ― пілот. Вона жила в Індії, коли чоловік був там по роботі. Дотримується східних практик у своєму житті, впроваджує в сім’ї вегетаріанство. Ірина вважає, що жінка повинна управляти енергією вдома. У неї троє хлопчиків: 16-річний Божен, 13-річний Мілан і 12-річний Стефан. У сім’ї панують порядок та ієрархія: вона ― господиня, а чоловік приходить у гості до неї. Ірина вивчає астрологію, нумерологію, хіромантію, малює мандали.

Леся ― кандидатка педагогічних наук, у неї свій кінний клуб, і значна частина виховання відбувається там. У неї троє дітей: молодшій доньці 9 років, середній ― 12 років, а старшому синові ― майже 20. Діти допомагають по господарству. Леся не поділяє справи на «чоловічі» і «жіночі», займається різнобічним розвитком дітей. Її чоловік ― анестезіолог, він дуже любить дружину і підтримує її в усьому.

Даша ― фотомодель і блогерка, а її чоловік ― підприємець в інвестиціях. Вона познайомилася з ним в інтернеті і швидко вийшла заміж. Після пологів Даша стала успішною в моделінгу ― її запрошують для зйомок бренди. Її доньці 5 років, мама купує їй дорогі сукні найвідоміших виробників. Дочка теж знімається для брендів одягу і заробляє цим.

Оскільки Дмитра Карпачова занепокоїла ситуація в родині Лілі, він розшукав її рідну сестру Юлю, яка розповіла, що насправді відбулося між ними в 2008 році і що сталося зі старшим сином учасниці. Брат Лілі розповів, чому не спілкується з сестрою. З огляду на це експерт віддав свої бали тій мамі, яка прийшла на проєкт з метою подивитися на себе збоку і навчитися чогось.

Дмитро Карпачов віддав 10 балів Лесі, і вона стала переможницею.

