Выпуск 40 | 11.02.2024 | Сезон 2

Как найти золотую середину в гиперлюбви к внукам? Об этом узнают бабушки в финальном выпуске семейного шоу – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 40 выпуск от 11.02.2024 на сайте телеканала СТБ.

56-летняя Светлана – бабушка двойняшек Германа и Киры, для которой забота о внуках всегда стоит на первом месте. Добрая бабушка считает, что родители должны воспитывать детей, а бабушка – баловать. Именно поэтому в ее доме нет запретов. В реалити Супербабуся 2024 соперницы попытаются выяснить, насколько далеко зашла Светлана в своей вседозволенности. Какие у нее отношения с детьми и мужем? Как добрая бабушка совмещает работу и уход за семьей? И почему ее муж живет на даче? Правда будет шокирующей – смотрите онлайн семейное шоу Супербабуся 2 сезон 40 выпуск от 11.02.2024.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 39 выпуск (эфир от 11.02.2024)