Выпуск 40 | 11.02.2024 | Сезон 2

Як знайти золоту середину в гіперлюбові до внуків? Про це дізнаються бабусі у фінальному випуску сімейного шоу – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 40 випуск від 11.02.2024 на сайті телеканалу СТБ.

56-річна Світлана – бабуся двійнят Германа й Кіри, для якої турбота про внуків завжди стоїть на першому місці. Добра бабуся вважає, що батьки мають виховувати дітей, а бабуся – балувати. Саме тому в її домі не існує заборон. У реаліті Супербабуся 2024 суперниці спробують з’ясувати, наскільки далеко зайшла Світлана у своїй вседозволеності. Які в неї стосунки з дітьми й чоловіком? Як добра бабуся поєднує роботу й догляд за сім’єю? І чому її чоловік живе на дачі? Правда буде шокуючою – дивіться онлайн сімейне шоу Супербабуся 2 сезон 40 випуск від 11.02.2024.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 39 випуск (ефір від 11.02.2024)