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Video: Супербабуся 2 сезон 39 випуск - дивитись онлайн ефір від 11.02.2024

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 39 випуск від 11.02.2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супербабуся 2 сезон 39 випуск ефір від 11.02.2024 на СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 39 випуск від 11.02.2024 на сайті телеканалу СТБ, щоб побачити, як езотерична бабуся Світлана Стар піклується про внуків із допомогою любові й чарів.

Світлані Стар 57 років, і вона вже майже 30 років працює ріелторкою. Нещодавно езотерична бабуся відкрила в собі дар цілительства: вона вміє лікувати з допомогою стихій. У шоу Супербабуся 2024 учасниця розповість суперницям, як вона зцілює трьох внуків від хвороб, а також допомагає дочкам. Світлана Стар має й інші таланти крім ворожіння на картах таро й зцілення. Чи вразять вони конкуренток? Чи має езотерична бабуся авторитет у родині? І чому гості відмовляться від вечері господині? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн сімейне шоу Супербабуся 2 сезон 39 випуск від 11.02.2024.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 38 випуск (ефір від 11.02.2024)

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