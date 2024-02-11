Выпуск 38 | 11.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 38 випуск від 11.02.2024 на сайті СТБ! Другою гостей зустрічатиме спортивна бабуся Лора. Героїні 54 роки, і вона професійна тренерка з фітнесу. Вона веде активний спосіб життя, правильно харчується та уважно стежить за водним балансом. Лорі важливо, щоб онук із самого народження вів здоровий спосіб життя, тому вона ретельно за цим стежить. Героїня проєкту Супербабуся 2 сезон спортивна бабуся Лора ходить з онуком Михайликом на плавання та займається його спортивним розвитком. Жінка активно допомагає дітям з вихованням онука та дає багато порад. Суперницям Лори здасться, що вона занадто втручається в життя онука. Чи так це насправді? Що розкажуть син і невістка Лори? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 38 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 37 випуск (ефір від 11.02.2024)