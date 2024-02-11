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Video: Супербабуся 2 сезон 37 випуск - дивитись онлайн ефір від 11.02.2024

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 37 випуск від 11.02.2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супербабуся 2 сезон 37 випуск ефір від 11.02.2024 на СТБ
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Выпуск 37 | 11.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 37 випуск від 11.02.2024 на сайті СТБ! Цього тижня за головний титул змагатимуться спортивна бабуся Лора, езотерична бабуся Світлана Стар, молода бабуся Вікторія та добра бабуся Світлана. У кожної з героїнь свій підхід до виховання онуків, самореалізації та хазяйновитості. Хто з них виявиться найкращою? Дивіться онлайн у проєкті Супербабуся сезон 2.

Першою перевірку пройде молода бабуся Вікторія. Героїні 45 років, і вона молода мама та бабуся-подружка. У Вікторії є 11-річний син Єгор, 21-річна донька Анастасія та 2-річна онука Мікаелла. Вікторія вважає себе сучасною прогресивною людиною, яка стежить за трендами та веде активний спосіб життя. Жінка пишається стосунками у своїй родині та вважає, що вона з дітьми на одній хвилі. Та чи дійсно це так? Перевірять вимогливі суперниці. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 37 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 36 випуск (ефір від 04.02.2024)

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