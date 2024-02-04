Випуск 36 | 04.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 36 випуск від 04.02.2024, щоб дізнатися, яка учасниця заслужила 10 балів від Дмитра Карпачова та почесний титул найкращої бабусі.

Для 54-річної Ірини сімейні цінності й віра займають перше місце в житті, тому вона виховує дочок і внуків за біблійними принципами. Благородна бабуся розповіла суперницям, що вона навчає внуків правил етикету, доброти й привітності, а її дочки вже досягли незбагненних висот. Проте така бездоганна сімейна ідилія насторожила інших бабусь. Чи справді в стосунках Ірини з дітьми все ідеально? Який найбільший гріх у цій сім’ї? І яка бабуся здобуде перемогу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 36 випуск від 04.02.2024 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 35 випуск (ефір від 04.02.2024)