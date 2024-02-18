Випуск 24 | 18.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 24 випуск від 18.02.2024, щоб дізнатися, яка учасниця отримала титул найкращої бабусі.

Світлані Мартиновій 55 років, і вона звикла роздавати команди всім членам своєї великої родини. Бабуся-командир змалку привчила трьох дочок самостійності й дисципліни, а потім надзвичайно пишалася, коли всі її діти обрали військову професію. У шоу Супербабуся учасниця розповість про свою роботу інженером, познайомить інших бабусь із внуками та покаже свою хазяйновитість. Чим захоплюється бабуся-командир Мартинова? Які слова дочки будуть для неї несподіванкою? І хто здобуде титул супербабусі? Дивіться онлайн шоу Супербабуся 2 сезон 24 випуск від 18.02.2024 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 23 випуск (ефір від 18.02.2024)