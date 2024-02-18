Випуск 23 | 18.02.2024 | Сезон 2

Єднання з природою чи страх за своє здоров’я? Дізнайтеся всі секрети життя Наталі разом із нами – дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 23 випуск від 18.02.2024.

Третьою бабусь познайомить зі своїм неординарним стилем життя бабуся-фрукторіанка Наталі. 46-річна бабуся не споживає м’ясо, а їсть лише фрукти й овочі без термічної обробки. Учасниця шоу Супербабуся практикує здоровий спосіб життя та відкриває внукові різноманітний світ природи. Які експерименти й погляди Наталі приголомшать її суперниць? Чи смакуватиме бабусям сироїдська кухня? І чому бабуся-фрукторіанка розійшлася з першим чоловіком? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Супербабуся 2 сезон 23 випуск від 18.02.2024 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 22 випуск (ефір від 18.02.2024)