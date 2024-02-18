Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Серіали
Серіали
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Супербабуся

Video: Супербабуся 2 сезон 21 випуск - дивитись онлайн ефір від 18.02.2024

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 21 випуск від 18.02.2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супербабуся 2 сезон 21 випуск ефір від 18.02.2024 на СТБ
Дивіться також
Супербабуся 2 сезон 21 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.02.2024
Супербабуся

Супербабуся 2 сезон 24 випуск від 18.02.2024

 Супербабуся 2 сезон 21 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.02.2024
Супербабуся

Супербабуся 2 сезон 23 випуск від 18.02.2024

 Супербабуся 2 сезон 21 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.02.2024
Супербабуся

Супербабуся 2 сезон 22 випуск від 18.02.2024

 Супербабуся 2 сезон 21 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.02.2024
Супербабуся

Супербабуся 2 сезон 40 випуск від 11.02.2024
Супербабуся Випуск 21 Супербабуся 2 сезон 21 випуск від 18.02.2024
Випуск 21 | 18.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 21 випуск від 18.02.2024 на сайті СТБ! Цього тижня свою хазяйновитість, самореалізацію та вміння виховувати онуків демонструватимуть богемна бабуся Світлана, бабуся-квочка Наталія, бабуся-командир Мартинова та бабуся-фрукторіанка Наталі. Чим дивуватимуть учасниці? Хто з них виявиться найкращою? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2.

Першою перевірку пройде богемна бабуся Світлана. Героїні 69 років, і в неї є двоє доньок і четверо онучок. Богемна бабуся живе яскравим творчим життям. Вона пише пісні та мемуари для нащадків, малює картини та захоплюється мозаїкою й декупажем, а також цікавиться ландшафтним дизайном. Чи є в житті творчої бабусі місце для онуків? Які стосунки в її родині? З’ясують суперниці. Не пропустіть цікаве знайомство – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 21 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 20 випуск (ефір від 14.01.2024)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати