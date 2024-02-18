Випуск 21 | 18.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 21 випуск від 18.02.2024 на сайті СТБ! Цього тижня свою хазяйновитість, самореалізацію та вміння виховувати онуків демонструватимуть богемна бабуся Світлана, бабуся-квочка Наталія, бабуся-командир Мартинова та бабуся-фрукторіанка Наталі. Чим дивуватимуть учасниці? Хто з них виявиться найкращою? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2.

Першою перевірку пройде богемна бабуся Світлана. Героїні 69 років, і в неї є двоє доньок і четверо онучок. Богемна бабуся живе яскравим творчим життям. Вона пише пісні та мемуари для нащадків, малює картини та захоплюється мозаїкою й декупажем, а також цікавиться ландшафтним дизайном. Чи є в житті творчої бабусі місце для онуків? Які стосунки в її родині? З’ясують суперниці. Не пропустіть цікаве знайомство – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 21 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 20 випуск (ефір від 14.01.2024)