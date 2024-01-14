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Video: Супербабуся 2 сезон 20 выпуск - смотреть онлайн эфир от 14.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 20 выпуск от 14.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 20 выпуск эфир от 14.01.2024 на СТБ
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Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 20 випуск від 14.01.2024 на сайті телеканалу СТБ!

Бабуся-блогерка Ірина серйозно налаштована вразити суперниць своїм прогресивним життям. Вона почала вести блог, коли їй було вже за 60, і з нуля освоювала навички створення контенту. Хто ж допоміг їй це зробити? Скільки Ірина заробляє на блогерстві? Покаже онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон.

Гостям Ірина з радістю покаже весь будинок. Проте виявиться, що вона запросила конкуренток у дім своєї дочки. Чому бабуся-блогерка не захотіла показувати власне житло? І чому в її холодильнику немає їжі для внука? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 20.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 19 випуск (ефір від 14.01.2024)

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