Випуск 20 | 14.01.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 20 випуск від 14.01.2024 на сайті телеканалу СТБ!

Бабуся-блогерка Ірина серйозно налаштована вразити суперниць своїм прогресивним життям. Вона почала вести блог, коли їй було вже за 60, і з нуля освоювала навички створення контенту. Хто ж допоміг їй це зробити? Скільки Ірина заробляє на блогерстві? Покаже онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон.

Гостям Ірина з радістю покаже весь будинок. Проте виявиться, що вона запросила конкуренток у дім своєї дочки. Чому бабуся-блогерка не захотіла показувати власне житло? І чому в її холодильнику немає їжі для внука? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 20.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 19 випуск (ефір від 14.01.2024)