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Video: Супербабуся 2 сезон 20 выпуск - смотреть онлайн эфир от 14.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 20 выпуск от 14.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 20 выпуск эфир от 14.01.2024 на СТБ
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Смотрите онлайн семейное реалити Супербабуся 2 сезон 20 выпуск от 14.01.2024 на сайте телеканала СТБ!

Бабушка-блогерша Ирина серьезно настроена поразить соперниц своей прогрессивной жизнью. Она начала вести блог, когда ей было уже за 60, и с нуля осваивала навыки создания контента. Кто же помог ей это сделать? Сколько Ирина зарабатывает на блогерстве? Покажет онлайн проект Супербабуся 2 сезон.

Гостям Ирина с радостью покажет весь дом. Однако окажется, что она пригласила конкуренток в дом своей дочери. Почему бабушка-блогерша не захотела показывать собственное жилье? И почему в ее холодильнике нет еды для внука? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2 выпуск 20.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 19 выпуск (эфир от 14.01.2024)

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