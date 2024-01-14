Выпуск 20 | 14.01.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн семейное реалити Супербабуся 2 сезон 20 выпуск от 14.01.2024 на сайте телеканала СТБ!

Бабушка-блогерша Ирина серьезно настроена поразить соперниц своей прогрессивной жизнью. Она начала вести блог, когда ей было уже за 60, и с нуля осваивала навыки создания контента. Кто же помог ей это сделать? Сколько Ирина зарабатывает на блогерстве? Покажет онлайн проект Супербабуся 2 сезон.

Гостям Ирина с радостью покажет весь дом. Однако окажется, что она пригласила конкуренток в дом своей дочери. Почему бабушка-блогерша не захотела показывать собственное жилье? И почему в ее холодильнике нет еды для внука? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2 выпуск 20.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 19 выпуск (эфир от 14.01.2024)