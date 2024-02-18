Выпуск 22 | 18.02.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 22 выпуск от 18.02.2024 на сайте СТБ! Второй гостей будет встречать бабушка-квочка Наталья. Героине 59 лет, и она работает администратором школьной столовой. У Натальи пятеро внуков, и она всех их одинаково любит. Бабушка каждый день приходит к ним в гости, помогает невестке по хозяйству, может увести или забрать детей из школы или садика.

Героиня проекта Супербабуся 2 сезон бабушка-квочка Наталья в прошлом педагог. Ей очень важно, чтобы внуки выросли образованными людьми, поэтому старшим она помогает делать домашние задания, а с младшими занимается развивающими играми. Оценят ли старания бабушки другие участницы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 22 выпуск.

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