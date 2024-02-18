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Video: Супербабуся 2 сезон 21 выпуск - смотреть онлайн эфир от 18.02.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 21 выпуск от 18.02.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 21 выпуск эфир от 18.02.2024 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 21 выпуск от 18.02.2024 на сайте СТБ! На этой неделе свою хозяйственность, самореализацию и умение воспитывать внуков будут демонстрировать богемная бабушка Светлана, бабушка-наседка Наталья, бабушка-командир Мартынова и бабушка-фрукторианка Натали. Чем будут удивлять участницы? Кто из них окажется лучшей? Смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2.

Первой проверку пройдет богемная бабушка Светлана. Героине 69 лет, и у нее есть две дочери и четверо внучек. Богемная бабушка живет яркой творческой жизнью. Она пишет песни и мемуары для потомков, рисует картины и увлекается мозаикой и декупажем, а также интересуется ландшафтным дизайном. Есть ли в жизни творческой бабушки место для внуков? Какие отношения в ее семье? Выяснят соперницы. Не пропустите интересное знакомство – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 21 выпуск.

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