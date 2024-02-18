Выпуск 24 | 18.02.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн семейное реалити Супербабуся 2 сезон 24 выпуск от 18.02.2024, чтобы узнать, какая участница получила титул лучшей бабушки.

Светлане Мартыновой 55 лет, и она привыкла раздавать команды всем членам своей большой семьи. Бабушка-командир с детства приучила трех дочерей к самостоятельности и дисциплине, а затем очень гордилась, когда все ее дети выбрали военную профессию. В шоу Супербабуся участница расскажет о своей работе инженера, познакомит других бабушек с внуками и покажет свою хозяйственность. Чем увлекается бабушка-командир Мартынова? Какие слова дочери будут для нее неожиданностью? И кто получит титул супербабушки? Смотрите онлайн шоу Супербабуся 2 сезон 24 выпуск от 18.02.2024 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 23 выпуск (эфир от 18.02.2024)